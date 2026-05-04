معلمی میراث انبیاست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید حسن یوسفی در سخنرانی قبل از نماز مغرب و عشای شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز بزرگداشت مقام معلم، به تبیین جایگاه علم و عالم در مکتب اهل بیت(ع) پرداخت.

وی با استناد به روایت امام صادق(ع) که فرمودند «اَلْعِلْمُ نُورٌ یَقْذِفُهُ اللَّهُ فِی قَلْبِ مَنْ یَشَاءُ»، اظهار داشت: علم حقیقی، نوری الهی است که خداوند در دل هر که بخواهد قرار می‌دهد. رسول خدا(ص) نیز فرمودند «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَیٰ کُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ». با این حال، علم زمانی ارزشمند است که «نافع» باشد وگرنه «اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ».

سخنران حرم مطهر با اشاره به حکمت ۱۴۷ نهج‌البلاغه که امیرالمؤمنین علی(ع) به کمیل بن زیاد فرمودند «النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: عَالِمٌ رَبَّانِیٌّ، وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَیٰ سَبِیلِ نَجَاةٍ، وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ؛ مردم سه دسته‌اند: عالِم ربانی، دانش‌آموز راه نجات، و افراد ناتوانی که هر بادی آنان را می‌برد، افزود: «علم ربانی» علمی است که انسان را به خدا نزدیک کند و «تعلیم» نیز اگر در مسیر هدایت باشد، خود راه نجات است. اما دسته سوم کسانی هستند که نه از نور علم بهره‌ای برده‌اند و نه به پناهگاهی استوار چنگ زده‌اند.

یوسفی در ادامه با اشاره به روایتی از حضرت فاطمه زهرا(س) در فضیلت تعلیم دادن و پاسخگویی به سؤالات مردم، افزود: حضرت زهرا(س) فرمودند کسانی که عالمند و به سؤالات مردم پاسخ می‌دهند در روز قیامت با حله‌هایی از نور تزیین می‌شوند و مقامی والا دارند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری، شهید لاریجانی و همه شهدای عرصه تعلیم و تربیت از جمله شهدای کودک مینابی، خاطرنشان کرد: معلمان امروز باید بدانند که شغل آن‌ها، شغل انبیاست و با این نگاه، می‌توانند نسلی منتظر، ولایتمدار و انقلابی تربیت کنند.

