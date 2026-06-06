به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک تحلیلگر اسرائیلی با انتقاد از نحوه پوشش رسانهای اشغال قلعه «الشقیف» (بوفورت) در جنوب لبنان، این اقدام را تلاشی برای ترمیم وجهه سیاسی نخستوزیر رژیم صهیونیستی و منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات و ناکامیهای ارتش این رژیم در جبهه شمالی دانست.
«خن ارتصی سرور» در یادداشتی نوشت که پس از اعلام اشغال دوباره قلعه الشقیف، دستگاه سیاسی و نظامی اسرائیل موج گستردهای از تبلیغات رسانهای به راه انداخت و تلاش کرد این رویداد را به عنوان نمادی از قدرت و موفقیت ارتش اسرائیل معرفی کند.
به نوشته وی، نتانیاهو با اشاره به تصرف دوباره این موقعیت راهبردی مدعی شد که نیروهای اسرائیلی پس از سالها بار دیگر به الشقیف بازگشتهاند و این بار «متحدتر و قویتر از گذشته» هستند، اما این روایت با واقعیتهای سیاسی و میدانی همخوانی ندارد.
این نویسنده اسرائیلی تأکید کرد که نتانیاهو در اظهارات خود اشارهای به این موضوع نکرد که جنگ مشهور الشقیف در سال ۱۹۸۲ آغازگر سالها حضور پرهزینه و فرسایشی ارتش اسرائیل در لبنان بود؛ حضوری که به کشته شدن صدها نظامی اسرائیلی و شکلگیری بحرانهای سیاسی و اجتماعی در داخل این رژیم منجر شد.
به اعتقاد وی، اشغال دوباره الشقیف بیش از آنکه یک دستاورد راهبردی باشد، موفقیتی تاکتیکی و محدود است که در سطح سیاسی و رسانهای به شدت بزرگنمایی شده است. سرور همچنین نوشت که نام الشقیف برای بخش قابل توجهی از اسرائیلیها نه نماد پیروزی، بلکه یادآور سالها فرسایش، تلفات انسانی و حضور بینتیجه در لبنان است.
این تحلیلگر با اشاره به تداوم اختلافات داخلی در سرزمینهای اشغالی درباره نحوه مدیریت جنگ تأکید کرد که ادعای بازگشت «متفاوت» به الشقیف با واقعیت سازگار نیست و شرایط کنونی اسرائیل از جهات مختلف پیچیدهتر از دهههای گذشته است.
هشدار رئیس اندیشکده امنیت اسرائیل
«تامیر هیمن»، رئیس اندیشکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS)، نیز در ارزیابی تحولات جنوب لبنان تأکید کرد که گسترش عملیات نظامی ارتش اسرائیل در خاک لبنان، از جمله اشغال قلعه الشقیف، فاقد هدف راهبردی روشن است و در صورت تداوم میتواند به یک بار عملیاتی سنگین برای تلآویو تبدیل شود و هزینههای سنگینی به دنبال داشته باشد.
به گفته وی، تصرف الشقیف و مناطق اطراف آن اگرچه از منظر تاکتیکی دارای اهمیت است، اما به تنهایی قادر به تغییر معادلات امنیتی در جبهه شمالی نخواهد بود. هیمن همچنین تأکید کرد که اشغال این مناطق مانع از توانمندی حزبالله در اجرای حملات پهپادی و موشکی نخواهد شد.
رئیس اندیشکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل در پایان هشدار داد که تمرکز صرف بر اقدامات نظامی، بدون ترسیم یک افق سیاسی مشخص، تنها به فرسایش توان لجستیکی و افزایش هزینههای ارتش اسرائیل منجر خواهد شد.
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