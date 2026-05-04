به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین همایش «اتحاد شعرا» با سخنرانی شیخ ابراهیم زکزاکی در شهر ابوجا به کار خود پایان داد.

شیخ زکزاکی در این مراسم طی سخنانی به تبیین جایگاه والای اهل‌بیت پیامبر (ص) پرداخت و تأکید کرد: در طول تاریخ تلاش‌های فراوانی برای کمرنگ ساختن و پنهان کردن فضائل و مقام آنان صورت گرفته است.

وی با اشاره به نقش هدایت‌گرانه مکتب اهل‌بیت (ع)، تصریح کرد: تمسک به این مکتب، راه دستیابی به عزت و پیروزی برای امت اسلامی است. پایداری و موفقیت امروز ایران تا حد زیادی مرهون ایستادگی در مسیر و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) با وجود فشارها و تلاش‌های گسترده برای مقابله با آن است.

وی همچنین این تلاش‌ها را با اقداماتی که در صدر اسلام از سوی یهودیان، مسیحیان و منافقان برای از میان بردن اسلام در زمان پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) صورت می‌گرفت مقایسه کرد و افزود: امروز نیز نمونه‌هایی از همان هم‌پیمانی‌ها در برابر جریان مقاومت و به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌شود.

رهبر جنبش اسلامی نیجریه در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مهم شعر و هنر در انتقال پیام‌های دینی و اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: شعر از ابزارهای مؤثر در آگاهی‌بخشی و هدایت افکار عمومی در جامعه به شمار می‌رود.

وی با یادآوری نقش شاعران در دوران پیامبر اکرم (ص)، از شاعران و فعالان فرهنگی خواست تا از ظرفیت شعر برای روشنگری، مقابله با توطئه‌ها و خنثی‌سازی تلاش‌هایی که با دامن زدن به اختلافات قومی در پی تفرقه میان مسلمانان هستند بهره ببرند.

شیخ زکزاکی در پایان تأکید کرد: هرچند تنوع قومی در میان مسلمانان وجود دارد، اما دین اسلام فراتر از قومیت‌ها قرار دارد و باید محور وحدت و همبستگی امت اسلامی باشد.

................

پایان پیام