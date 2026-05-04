سفیر آمریکا در بیروت: دیدار عون و نتانیاهو «امتیازدهی» نیست!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در موضعی آشکار و نه‌چندان دور از مواضع بیان‌شده از سوی تل‌آویو، سفیر ایالات متحده در لبنان، میشل عیسی ملقب به «منبر بکری»، اظهاراتی بحث‌برانگیز درباره احتمال دیدار میان رئیس‌جمهور جوزف عون و نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو مطرح کرد. او گفت هرگونه دیدار احتمالی میان دو طرف «نه خسارت است و نه امتیازدهی»، و افزود: «چطور؟ مگر نتانیاهو بوگیمن است؟ او فقط یک مذاکره‌کننده دیگر است.»

عیسی در ادامه با وجود آن‌که نتانیاهو برای بخش بزرگی از لبنانی‌ها نماد «هیولای دشمن» تلقی می‌شود، تأکید کرد که اصطلاح «بوگیمن» ـ که در فرهنگ عامه برای ترساندن کودکان به کار می‌رود ـ حتی قادر به توصیف «جنایات فراتر از حد تصور» نخست‌وزیر اسرائیل نیست.

سفیر آمریکا با نادیده‌گرفتن پیامدهای ویرانگر حملات اسرائیل به جنوب لبنان، از جمله آوارگی مردم و تخریب روستاها، ادعای تل‌آویو مبنی بر اینکه «هیچ وجبی از خاک لبنان را نمی‌خواهد» را تکرار کرد و گفت هدف اسرائیل «صلح و حذف کامل حزب‌الله از معادله» است؛ و اگر حزب‌الله باقی بماند، «آن را ناتمام و ناکامل خواهد گذاشت». او در همین حال مدعی شد: «آمریکا خواهان استقلال، عزت و اقتصاد پایدار لبنان است.»

میشل عیسی در ادامه سخنانی که نشان از بی‌توجهی عمیق به حساسیت‌های بخش بزرگی از جامعه لبنان داشت، مخالفان و معترضان به توهین اخیرش به شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، و مبارزان مقاومت را «دعوت به ترک کشور» کرد و با لحنی طعنه‌آمیز گفت: «اگر لبنان با تعریفی که از همزیستی ارائه می‌دهد، برای شما مناسب نیست، در جای دیگری به دنبال کشوری برای زندگی باشید.»

