به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در توضیح جلسه امروز، دوشنبه، کمیسیون متبوعش با عباس عراقچی وزیر امور خارجه، گفت: در این جلسه، وزیر خارجه گزارشی از فعالیتها، برنامهها و اقدامات مجموعه دستگاه سیاست خارجی در ایام جنگ 40روزه و پس از آن تا امروز بهویژه در موضوع مذاکرات ارائه کردند.
وی توضیح داد: وزیر خارجه با اشاره به موقعیت برتر جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ اخیر و تغییر نگاه دنیا نسبت به ملت ایران در پی مقاومت مردم در جنگ 40روزه، بیان کرد که جنگ اخیر علیرغم برخی خسارتها، برکات زیادی بهبرکت خون رهبر شهید و سایر شهدا داشته است و وظیفه ماست که آنها را درک کنیم و حفاظت کنیم.
ایران مقابل بزرگترین نیروی مسلح دنیا و 2 قدرت اتمی ایستاد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: وزیر خارجه تأکید داشت که موقعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به قبل از جنگ 40روزه تفاوتهای بسیاری کرده است و به ایران بهعنوان یک قدرت بزرگ و مهم نگاه میکنند؛ دشمن گمان میکرد ایران ضعیف شده است اما در این جنگ مشاهده کردند که ایران مقابل بزرگترین نیروی مسلح دنیا و برابر 2 قدرت اتمی ایستاد و آنها را در دستیابی به اهدافشان ناکام گذاشت.
رضایی اضافه کرد: بنا بر توضیحات وزیر خارجه، دشمن از همه روشها برای تسلیم ایران از جمله اغتشاشات، کودتا، حمله نظامی، تحرکات تجزیهطلبان و سایر اقدامات استفاده کرد اما ناکام ماند. کسی گمان نمیکرد ایران توان گسترش جنگ به اهداف آمریکا در منطقه را داشته باشد و تنگه هرمز را ببندد اما ایران با قدرت این اقدام را در جنگ انجام داد.
دکترین امنیتی منطقه بعد از جنگ تغییر کرده است
وی ادامه داد: همچنین آقای عراقچی اشاره کرد که لحن کشورها پس از جنگ نسبت به ایران متفاوت شده است و دکترین امنیتی منطقه نیز تغییر کرده است بهگونهای که قبلاً بر پایه پایگاههای آمریکا بود اما الآن تغییر کرده است چون این پایگاهها به عنوان عامل «ضدامنیت» تبدیل شده است و امنیتآفرین نیست و حتی باعث ناامنی است.
تا سالها کسی جرئت حمله به ایران را ندارد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین گفت: وزیر خارجه بیان داشت؛ کشورهایی که میزبان پایگاههای آمریکا نبودند، در این جنگ سالم ماندند و آنهایی که میزبان بودند، سالم نبودند بنابراین، حضور آمریکا در منطقه باعث ناامنی منطقه شده است و آمریکا صرفاً متعهد به حفاظت از رژیم صهیونیستی است، در نتیجه این جنگ و مقاومت ملت و نیروهای مسلح، امنیت جمهوری اسلامی ایران برای سالها تضمین شد و ایران کاری کرد که تا سالها کسی جرئت حمله به کشور را نداشته باشد.
رضایی بیان کرد: وزیر خارجه گفت؛ "مقاومت، رمز قدرت ماست و بهبرکت خون رهبر شهید، ایران بازیگر اصلی منطقه و بازیگر مؤثر جهانی شده است، وزارت امور خارجه نیز وظیفه دارد دستاوردهای جنگ را حفظ و تثبیت کند".
وی ادامه داد: همچنین وزیر خارجه با ارائه گزارشی از نگاه سایر قدرتها به جنگ اخیر، گفت که قدرتهای دیگر اعتراف کردند که قدرت ملت، نیروهای مسلح و مسئولان ایرانی را دستکم گرفته بودند و ایران کشوری قدرتمند است.
ایران کشوری قدرتمند است
نماینده دشتستان در مجلس بیان کرد: آقای عراقچی تأکید کرد که وحدت و انسجام کامل میان دستگاه دیپلماسی و میدان با پشتوانه حضور مردم در خیابان وجود دارد. این وحدت کمسابقه بوده و همه مسئولان کشور در عمل متحد بوده و هستند و در تبعیت از رهبر انقلاب عمل میکنند و همه تابع تصمیمات ایشان هستند.
وی ادامه داد: طبق توضیحات وزیر خارجه؛ در زمان حاضر مذاکرهای با دشمن در حوزه هستهای نداریم و برای هر سناریویی آمادگی داریم، همچنین درباره آتشبس در لبنان نیز تأکید داریم.
برای هر سناریویی آمادگی داریم
رضایی با اشاره به مباحث مربوط به تنگه هرمز، گفت: آقای عراقچی بیان کرد؛ "در حال تدوین سازوکاری برای مدیریت تنگه هرمز هستیم و تنگه به شرایط قبل برنمیگردد و اجازه تردد شناورهای متخاصم داده نخواهد شد".
رضایی راجع به نظرات، دیدگاهها، پیشنهادها و سؤالات اعضای کمیسیون امنیت ملی، گفت: اعضای کمیسیون بر لزوم ندادن پیام ضعف به دشمن تأکید کردند، همچنین از مواضع انقلابی و فعالیتهای سفارتخانهها و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در ایام جنگ 40روزه و نیز از دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه تقدیر و تشکر شد.
اجازه تردد شناورهای متخاصم داده نخواهد شد
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون امنیت ملی تأکید کردند که لزومی ندارد برای ترامپ راه خروجی باز شود، همچنین بر لزوم حمایت از تمامی ابعاد مقاومت و برقراری امنیت در همه ساحتهای آن از جمله لبنان، تأکید شد. عدم بزرگنمایی خسارتهای جنگ و لزوم هماهنگی و تبعیت کامل از فرامین و چارچوبهای تعیینشده توسط رهبر معظم انقلاب و تأکید بر هماهنگی دیپلماسی با میدان از دیگر مباحث مطرحشده بود.
رضایی در پایان گفت: عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این جلسه تصریح کرد؛ "اجازه نخواهیم داد چرخه جنگ، مذاکره، آتشبس و مجدداً جنگ تکرار شود". ایشان همچنین بر لزوم بهرسمیت شناختهشدن حق حاکمیت ایران در تنگه هرمز و توجه به موضوع دریافت خسارت و غرامت در مذاکرات تأکید کرد.
