به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین کلنگ‌زنی ساخت مسجدی با الگوی مسجدالاقصی در منطقه خوشِت در مرکز جمهوری داغستان در روسیه برگزار شد. این مسجد قرار است به‌عنوان نمونه‌ای مشابه با مسجدالاقصی در فلسطین ساخته شود.

این مراسم با حضور صدها نفر از مردم و با برگزاری مجلسی مذهبی همراه بود که در آن علما به ایراد سخنرانی پرداختند و سرودهای دینی اجرا شد. همچنین شماری از فلسطینیان ساکن نوار غزه که در حال حاضر در داغستان زندگی می‌کنند، به‌عنوان مهمانان ویژه در این مراسم حضور داشتند و این اقدام را مایه خوشحالی خود توصیف کردند.

یکی از حاضران فلسطینی در این مراسم اظهار داشت که ساخت چنین مسجدی موجب زنده نگه‌داشتن یاد و جایگاه مسجدالاقصی خواهد شد و هر بازدیدکننده‌ای با دیدن این بنا، به یاد این مکان مقدس خواهد افتاد.

منصور ماگومدوف، امام منطقه «نووی خوشِت»، در سخنانی با تأکید بر نقش مساجد در تقویت همبستگی میان مؤمنان، گفت: ساخت اماکن عبادی همواره با مشارکت مردم همراه بوده و انتظار می‌رود این پروژه نیز با حمایت گسترده مردمی به سرانجام برسد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این مسجد به تقویت انسجام دینی و اجتماعی در منطقه کمک کند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، هزینه‌های ساخت این مسجد از طریق کمک‌های مردمی تأمین می‌شود و بسیاری از شرکت‌کنندگان در این مراسم نیز برای مشارکت مالی در این پروژه اعلام آمادگی کردند. به گفته آنان، ساخت این بنا می‌تواند یادآور جایگاه مهم مسجدالاقصی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اماکن مقدس اسلامی باشد.