از سرگیری فعالیت سرکنسولگری روسیه در اصفهان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کنسولگری روسیه در اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از فردا (چهارشنبه - ششم مه) فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

کنسولگری روسیه در اصفهان پیش از این، در پی حملات دشمن آمریکایی- صهیونیستی آسیب دیده بود.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه پیش از این در پی آسیب به ساختمان کنسولگری با انتشار بیانیه‌ای عنوان کرد: «در تاریخ ۸ مارس (۱۷ اسفند ماه)، در شهر اصفهان ایران، کنسولگری روسیه در نتیجه حمله‌ای به دفتر فرمانداری استانی در نزدیکی آن آسیب دید.»

زاخارووا گفت: «پنجره‌های ساختمان اداری و آپارتمان‌های مسکونی شکسته شد و چندین کارمند بر اثر موج انفجار به عقب پرتاب شدند. خوشبختانه هیچ تلفات یا جراحات جدی وجود نداشت.»

