از سرگیری فعالیت سرکنسولگری روسیه در اصفهان

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲
منبع: ایسنا
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کنسولگری روسیه در اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از فردا (چهارشنبه - ششم مه) فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

رسانه روسی ریانووستی اعلام کرد که طبق اطلاعیه، کنسولگری روسیه در اصفهان فعالیت خود را از فردا ششم مه از سر خواهد گرفت.

کنسولگری روسیه در اصفهان پیش از این، در پی حملات دشمن آمریکایی- صهیونیستی آسیب دیده بود.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه پیش از این در پی آسیب به ساختمان کنسولگری با انتشار بیانیه‌ای عنوان کرد: «در تاریخ ۸ مارس (۱۷ اسفند ماه)، در شهر اصفهان ایران، کنسولگری روسیه در نتیجه حمله‌ای به دفتر فرمانداری استانی در نزدیکی آن آسیب دید.»

زاخارووا گفت: «پنجره‌های ساختمان اداری و آپارتمان‌های مسکونی شکسته شد و چندین کارمند بر اثر موج انفجار به عقب پرتاب شدند. خوشبختانه هیچ تلفات یا جراحات جدی وجود نداشت.»

