سخنگوی وزارت داخله طالبان با اعضای کمیسیون عالی شیعیان افغانستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، روز گذشته با محمدعلی اخلاقی، رئیس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان و جمعی از اعضای این کمیسیون دیدار و گفت‌وگو کرد.

قانع در این نشست بر رویکرد فراگیر وزارت داخله تأکید کرد و گفت: «نیروهای پلیس در سراسر افغانستان به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند و امنیت پایدار را برای همه شهروندان، بدون توجه به قومیت و مذهب، تأمین می‌نمایند.»

وی افزود که خدمات امنیتی بدون تبعیض به همه شهروندان ارائه می‌شود و تقویت همکاری با نهادهای اجتماعی و مذهبی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است.

قانع حفظ ثبات و جلوگیری از تهدیدات امنیتی را نیز از اهداف کلیدی دانست.

از سوی دیگر، محمدعلی اخلاقی و اعضای کمیسیون عالی شعیان افغانستان، ضمن استقبال از این دیدار، حمایت خود از نظام و نیروهای امنیتی را اعلام کردند و بر لزوم توجه بیشتر به مطالبات امنیتی شهروندان، به‌ویژه در غرب کابل، تأکید کردند.

علی‌اکبر جمشیدی، معاون کمیسیون نیز گزارشی از مشکلات و نگرانی‌های مردم شیعه به قانع ارائه داد.

دو طرف بر ادامه همکاری، حفظ وحدت ملی و همبستگی میان اقوام مختلف برای تقویت امنیت عمومی توافق کردند.

این دیدار که در دفتر سخنگوی وزارت داخله برگزار شد بخشی از تلاش‌های مقامات طالبان برای تقویت روابط با اقشار مختلف جامعه و نهادهای مذهبی به شمار می‌رود.

گفتنی است با روی کار آمدن طالبان در تابستان سال ۱۴۰۰، محدودیت‌هایی برای شیعیان افغانستان ایجاد شده و جامعه شیعه این کشور، از همان ابتدا، بارها مطالباتی را از حکومت طالبان، مبنی بر رسمیت مذهب جعفری، حکومت فراگیر و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و دیگر حقوق مسلم شیعیان مطرح کردند که تاکنون پاسخ درستی دریافت نکردند.

منتقدان دیدارهای مسئولین طالبان با نهادها و گروه‌های مختلف شیعه را نمایشی و بدون ثمر دانسته و آن را وسیله‌ای برای سوء استفاده حکومت از شیعیان می‌دانند.

..................

پایان پیام/