کمیسیون عالی شیعیان افغانستان خواستار گسترش تعامل جامعه با حکومت طالبان شد

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ کمیسیون عالی شیعیان افغانستان در خبرنامه‌ای اعلام کرد که دفتر مرکزی این نهاد در کابل، روز دوم عید سعید قربان، شاهد حضور و دیدارهای گسترده اقشار مختلف جامعه بوده است.

به گفته این نهاد، برنامه دیدارها از ساعات نخستین صبح آغاز شد و تا عصر ادامه یافت.

بر اساس این خبرنامه، شخصیت‌های اجتماعی، علما و روحانیون، متنفذان قومی، استادان دانشگاه، فرهنگیان و جوانان در دیدارهای جداگانه با اعضای کمیسیون، عید سعید قربان را تبریک گفتند و دیدگاه‌های خود را درباره وضعیت اجتماعی کشور مطرح کردند.

کمیسیون عالی شیعیان افغانستان افزوده است که شرکت‌کنندگان در این دیدارها بر اهمیت تحکیم وحدت، همدلی و همکاری میان اقشار مختلف جامعه تأکید کرده و «تقویت ارتباط با حکومت طالبان» و گسترش تعامل میان مردم و نهادهای حکومتی را یک ضرورت اجتماعی دانسته‌اند.

در بخشی از این دیدارها نیز نقش این کمیسیون در ایجاد هماهنگی میان جامعه تشیع و ساختار حاکم «مؤثر و قابل توجه» ارزیابی شده است.

اعضای کمیسیون نیز ضمن قدردانی از حضور چهره‌های علمی و اجتماعی، عید قربان را به مردم افغانستان تبریک گفته و تأکید کرده‌اند که تقویت روابط با نهادهای حکومتی، حفظ وحدت و همکاری مشترک برای پیشرفت کشور از نیازهای اساسی به‌شمار می‌رود.

در ادامه، شماری از علما، استادان دانشگاه و جوانان درباره وضعیت اجتماعی، فرهنگی و علمی کشور سخن گفته و بر نقش جوانان در توسعه، آگاهی‌دهی و خدمت به جامعه تأکید کردند.

همچنین متنفذان و بزرگان قومی خواستار گسترش ارتباط میان مردم و نهادهای حکومتی شدند.

این برنامه به نوشته خبرنامه کمیسیون عالی شیعیان افغانستان، با دعا برای صلح، ثبات، رفاه و سربلندی افغانستان در پایان روز دوم عید سعید قربان به پایان رسید.

.............

پایان پیام/