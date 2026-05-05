به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت طالبان، اعلام کرده است که نیروهای پلیس این گروه برای تأمین امنیت سراسری و بدون تبعیض در افغانستان تلاش می‌کنند.

او در دیدار با محمدعلی اخلاقی، رئیس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان، و اعضای این کمیسیون گفت که وزارت کشور طالبان امنیت همه اقوام و مذاهب را در چارچوب یکسان مورد توجه قرار می‌دهد.

در این نشست، اعضای کمیسیون عالی شیعیان نیز بر ضرورت همکاری با مسئولان امنیتی تأکید کرده و از ادامه تعاملات مشترک سخن گفتند.

محور پایانی این دیدار نیز بر «تقویت وحدت ملی» و «همکاری در جهت خدمت به افغانستان» متمرکز بوده است.

با این حال، همان‌گونه که در خبرهای پیشین مربوط به عملکرد امنیتی طالبان نیز مشاهده شده—از جمله در گزارش‌هایی درباره پرونده‌های امنیتی، نحوه برخورد با گروه‌های مذهبی یا بازتاب برخی حوادث—ادعای «عدم تبعیض امنیتی» پیش‌تر نیز مطرح شده بود، اما همواره پرسش‌ و بحث‌هایی در جامعه درباره میزان تحقق عملی این ادعا وجود داشته است؛ موضوعی که همچنان در فضای عمومی افغانستان مورد گفتگو است.

