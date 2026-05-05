دبیر اجرایی همایش حوزه انقلابی حوزه منتظر خبرداد؛

ارسال ۱۵۰۰ مقاله علمی و اثر هنری به همایش حوزه انقلابی حوزه منتظر

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۸
دبیر اجرایی همایش حوزه انقلابی حوزه منتظر گفت: اختتامیه ششمین دوره همایش ملی "حوزه انقلابی حوزه منتظر" با محوریت حوزه پیش رو و سرآمد به میزبانی شهر مقدس شیراز با پیام آیت الله اعرافی و آیت الله شب زنده دار برگزار می شود.

حجت الاسلام سید محمد متولی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، اظهارکرد: ششمین دوره همایش ملی حوزه انقلابی حوزه منتظر با محوریت حوزه پیش رو و سرآمد به میزبانی شهر مقدس شیراز روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ساعت ۹ صبح در سالن شهید آیت الله دستغیب حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) با حضور علما و روحانیون، اساتید حوزه و دانشگاه و طلاب خواهر و برادر برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی دفتر نهاد نماینده ولی فقیه در فارس افزود: این دوره شاهد دریافت ۱۵۰۰ مقاله علمی و اثر هنری از سوی دبیرخانه همایش بوده ایم که با توجه به ایام فتنه و جنگ تحمیلی سوم این تعداد یک رکورد جدید در طول این ۶ دوره برگزاری است و بی سابقه بوده است.

وی گفت: استقبال از این دوره با توجه به شرایط کشور بی نظیر بوده است و این نشان دهنده پویایی و نشاط علمی در حوزه های علمیه است.

حجت الاسلام متولی تأکید کرد: هیچ چیزی نمی تواند موتور علم و پیشرفت را در جمهوری اسلامی ایران از حرکت بیاندازد و استقبال از ششمین همایش علمی_هنری حوزه انقلابی حوزه منتظر مؤید این مسئله و گوشه ای از تلاش های مجاهدان در عرصه علم و فرهنگ است.

دبیر اجرایی همایش حوزه انقلابی حوزه منتظر اشاره کرد: پیام آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور و پیام آیت الله شب زنده دار رئیس شورای عالی حوزه های علمیه کشور خطاب به حوزه علمیه، طلاب و روحانیون استان فارس و دست اندرکاران برگزاری ششمین دوره همایش، در روز اختتامیه قرائت خواهد شد.

وی گفت: این همایش هر ساله در سالگرد بزرگداشت عالم ربانی فقید حضرت آیت الله ایمانی برگزار می گردد چرا که در زمان حیات و مسئولیت ایشان در کسوت نماینده ولی فقیه در استان فارس حوزه های علمیه شهر مقدس شیراز جانی دوباره گرفت و در جهت رشد و پیشرفت علمی حوزه و طلاب اقدامات مؤثری از جانب ایشان انجام شد.

لازم به ذکر است در این دوره همایش، از کتاب مقالات علمی برتر در دوره ششم رونمایی خواهد شد.

