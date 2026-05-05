ابر قدرتی ایران ریشه در مساجد دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت الله لطف الله دژکام در گردهمایی ائمه جماعات مساجد شرق شیراز با اشاره به فعالیت های جهادی مساجد، اظهار کرد: تمامی مساجد در حال فعالیت جهادی هستند، هرچند ممکن است سطح این فعالیت‌ها بسته به استعداد و امکانات هر مسجد متفاوت باشد، اما تلاش مستمر و شبانه‌روزی عزیزان نیروی مقاومت باعث شکست و ناامیدی دشمن شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: پس از سال‌های نخست انقلاب، چنین وفاق و حرکتی سابقه نداشته و حتی سطح فعالیت‌ها نسبت به آن زمان بسیار قوی‌تر است. اگر امروز سخنگوی وزارت خارجه ما در پاسخ به خبرنگار خارجی با اقتدار می‌گوید که «ما هم یک ابرقدرت هستیم»، این ابرقدرتی تنها با سلاح رقم نخورده، بلکه ریشه در مساجد دارد. این قدرت خدای متعال و تجلی قدرت دین است که خود را نشان می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در فارس عنوان کرد: در جنگ‌های جهانی اول و دوم نیز به نوعی تقابل تمدنی را تجربه کردیم، اما در مقیاسی کوچک‌تر از امروز در آن زمان، اروپایی‌های تازه به قدرت رسیده، رقیب اصلی خود را جهان اسلام به رهبری «دولت عثمانی» می‌دانستند. باید به تفاوت‌های آن دوران توجه داشت؛ ۱۰۵ سال پیش، تاریخ‌نویسان و تمدن‌نگاران اروپایی رسماً گفته بودند که آرزو دارند سرانشان به جایگاه و عظمت سران کشورهای اسلامی برسند. متأسفانه جهان اسلام به دلیل مشکلات درونی و شتاب تمدن رقیب در حوزه‌ قدرت تمدنی و تکنولوژی، به جایی رسید که دیگر نتوانست از خود دفاع کند.

وی افزود: این ناتوانی در دفاع، از یک سو تأسف‌بار بود؛ چراکه عثمانی‌ها با تمام نقدها، نام اسلام را یدک می‌کشیدند، اما از سوی دیگر، واقعیت این است که آن‌ها مروج اسلام ناب نبودند و هرگز در پی زمینه‌سازی برای ظهور حضرت مهدی (عج) نبودند؛ حتی می‌دانستند که در صورت ظهور، با ایشان دچار اختلاف خواهند شد، لذا از دو زاویه می‌توان نگریست: از یک جهت باید تأسف خورد و از جهتی دیگر، آن‌ها خود مسبب این وضعیت بودند. در نهایت نیز دولت عثمانی قطعه‌قطعه شد و حدود ۷۰ کشور از دل آن پدید آمد.

آیت الله دژکام عنوان کرد: اروپایی‌ها برای حکومت بر این ۷۰ کشور، موضوعی را تحت عنوان «ملی‌گرایی» (ناسیونالیسم) رواج دادند تا امت واحد را به عناوین عجم، عرب، آفریقایی و غیره تقسیم کنند. پس از این تجزیه، هر قطعه را یکی از کشورهای غربی مدیریت کرد؛ مثلاً لبنان و سوریه سهم فرانسه شد و عراق به دست انگلیسی‌ها افتاد. هرچند در آن زمان میرزای شیرازی بزرگ برای آزادی عراق حکم جهاد داد، تفنگ به دست گرفت و آن‌ها را بیرون راند، اما دشمن بخشی از حاکمیت اسلامی را تحت تأثیر قرار داده بود.

وی گفت: آن صد سال گذشت و در جنگ جهانی دوم نیز این تکه‌تکه کردن‌ها به نحوی دیگر ادامه یافت. ما مسلمانان به خاطر از دست رفتن عزتمان ناراحت بودیم و راه حلی برای بازگرداندن آن نداشتیم، تا اینکه امام خمینی (ره) آمد و بحث «ولایت فقیه» را مطرح کرد؛ با این تبیین که در زمان غیبت، صاحب اصلی ما را رها نکرده و برای ما راهبر قرار داده است تا دیگر «توسری‌خور» نباشیم.

امام جمعه شیراز مطرح کرد: طرح بحث ولایت فقیه در سال‌های ۵۵ و ۵۶ در نجف چنان بود که برخی به امام می‌گفتند: «این چه حرفی است؟ ما را مسخره می‌کنند!» یادمان نرود کجا بودیم؛ در آن سال‌ها امام درس ولایت فقیه می‌دادند و برخی شاگردان انقلابی ایشان می‌گفتند که دنیا دیگر در دست امت اسلامی نیست. اما امام با اطمینان قلبی فرموده بودند: «دلتان محکم باشد؛ ما برای ایجاد حکومت اسلامی، عاشورا برپا خواهیم کرد.» خیلی‌ها این موضوع را باور نمی‌کردند. بنده به یاد دارم در سال ۵۶ که ما جوان‌ترها در کلاس‌های قرآن حالت انقلابی می‌گرفتیم، بزرگ‌ترها مخالفت کرده و می‌گفتند هیچ‌کس نمی‌تواند این وضعیت را تغییر دهد. گویا امام این مسیر را در مکاشفات باطنی دیده بودند و تنها به ظواهر نگاه نمی‌کردند.

وی عنوان کرد: باید توجه داشت که انقلاب ما از روز نخست، بر پایه شهود باطنی بنیان‌گذاران و علمای ما شکل گرفت و معنویت، رکن اصلی انقلاب ماست؛ به همین دلیل است که وقتی ناو جنگی دشمن می‌آید، ایرانیان نمی‌ترسند و می‌گویند: «نترس از اینکه دارد رو به رویت ناو می‌آید/ که دارد سوی یک شیر گرسنه گاو می‌آید»؛ این شجاعت ناشی از یک تغییر روحی و چشم باطنی در جامعه است. حتی فیلسوف بزرگ فرانسوی وقتی در سال ۵۷ به ایران آمد، گفت: «انقلاب ایران، انقلاب معنویت است؛ دنبال عوامل مادی نگردید، این حرکت از جای دیگری حمایت می‌شود.»

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: بحمدالله در سال ۵۷ در جبهه مبارزه با رژیم پهلوی پیروز شدیم. پس از آن در آمریکا گفتند آینده دنیا چه می‌شود؟ رسماً اعلام کردند تمدن چین و تمدن مسیحی پیروز خواهند بود، اما تمدن ایرانی‌ها نابود خواهد شد. این پیش‌بینی تحلیل‌گران آن‌هاست. اگر امروز ترامپ می‌گوید ۴۸ سال است می‌خواهیم ایران را نابود کنیم، ریشه در همین تحلیل‌ها دارد. از همان زمان تاکنون، برنامه‌ریزی برای نابودی تمدن ایرانی-اسلامی در جریان است. حوادث دی‌ماه سال گذشته را دیدید؛ آن‌ها تمام تلاش خود را کرده و می‌کنند تا روحانیت و دیانت اسلامی را از بین ببرند. دعوا فقط بر سر مسائل هسته‌ای یا نظامی نیست؛ اصل قضیه، طبق نوشته‌های خودشان، نابودی تمدن اسلامی است. «یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ» (آیه ۸ سوره صف). قرآن کریم از روز اول فرموده که آن‌ها می‌خواهند شما را نابود کنند، اما «وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ». خدا نورش را کامل می‌کند و ما بر این باور ایستاده‌ایم.

وی افزود: روحانیت در این مسیر سختی‌ها، توهین‌ها و شهدای بسیاری را تقدیم کرده است؛ اما ما یک باور داریم: این لباس و این مملکت صاحبی دارد و ما متعلق به خودمان نیستیم. امام حسن عسکری (ع) فرمودند که چندان بی‌تابی نکنید، صاحب اصلی امور را سامان می‌دهد. در این چند ماه اخیر ندیدید؟ اگر عنایت ایشان نبود، آیا ما توان چنین ایستادگی‌ای داشتیم؟ رهبر عزیز جدیدمان نیز همین معنا را حس کردند و فرمودند که دشمنان گمان می‌کردند با شهادت رهبر کار تمام است، اما مردم چگونه ایستادند؟ نفسی قدسی پشت این قضایاست که مسائل را جمع می‌کند. صحنه‌هایی که در خیابان می‌بینیم، عادی نیست.

نماینده ولی فقیه در فارس عنوان کرد: آن نور الهی که در غیبت است، همچون خورشید پشت ابر می‌تابد و به اذن خدا گرمابخش و هستی‌بخش است؛ ما باید خود را برای سربازی آن حضرت آماده کنیم. هر برکتی در این عالم است، به یُمن وجود ایشان است. دشمنان گفتند ما را نابود می‌کنند، اما امروز خودشان در ورطه نابودی افتاده‌اند. رئیس‌جمهور آمریکا که روزی قیافه مقتدرانه می‌گرفت، امروز به اذعان خودشان در حال نابود کردن خود و آمریکاست. ما تنها از خود دفاع می‌کنیم و همین دفاع باعث زمین خوردن طرف مقابل شده است.

وی ادامه داد: این حقایق را باید به فرموده «قائد شهیدمان» به مردم منتقل کنیم. رهبر شهید ما فرمودند وظیفه روحانیت، بسط معنویت است. معنای زندگی روی زمین، امام زمان (عج) است؛ «لَولا الحُجَة لَساخت الارضُ بِأَهلهِا». حیات و معنویت به برکت ایشان است و این مسئله باید با لطافت به مردم یادآوری شود.

آیت الله دژکام بیان کرد: مشاهده کردید که نخستین پیام رهبر جدیدمان با سلام به امام زمان (عج) آغاز شد و ایشان تأکید کردند که با دعای حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه) به نتایج مطلوب خواهیم رسید. این محوریت حضرت ولی عصر(ارواحنا فداه) که در سیره رهبری می‌بینیم، برای ما درس است. باید معنویت را رواج داد تا دنیا معنای زندگی را زیر سایه امام زمان (عج) بفهمد و کار دنیا به جایی می‌رسد که نام ایشان بر زبان همه‌ی مردم خواهد افتاد و این را باید با ظرافت به مردم بگوییم.

وی خاطرنشان کرد: در روایات آخرالزمان درباره این «قوم شرقی» -که ما شرق جهان اسلام هستیم- چند نکته وجود دارد: نخست اینکه آن‌ها «أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ» هستند؛ «بَعَثْنَا عَلَیْکُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ» (آیه ۵ سوره اسرا). قومی که از مشرق می‌آیند و اهل‌بیت (ع) فرمودند قیامشان نزدیک به ظهور است. دوم اینکه مطالبه این قوم، گرفتن حق خودشان است؛ حق استقلال، حق داشتن انرژی هسته‌ای و حق مدیریت منابع خود از جمله تنگه هرمز که بخشی از کشور ما است. فرموده‌اند که حقوقشان را به سادگی نمی‌دهند و این‌ها به ایستادگی روی می‌آورند.

نماینده ولی فقیه در فارس یادآور شد: شاید باورکردنی نبود که سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به خبرنگار خارجی که آمریکا را ابرقدرت می‌خواند، با صراحت بگوید: «ما هم ابرقدرت هستیم». ما به برکت سایه امام زمان (عج) ابرقدرت شدیم و مرگ را به بازی گرفتیم و در حالیکه دشمن کشور ما را بمباران می کرد به وسط خیابان آمدیم و نمی ترسیدیم.

وی ادامه داد: به یاد دارید در سال ۵۷، هنگامی که امام فرمان شکستن حکومت نظامی را دادند، آیت‌الله طالقانی نگران کشتار مردم بود؛ اما امام فرمودند: «اگر این دستور امام زمان (عج) باشد چه می‌گویید؟». امروز نیز همان مردم در صحنه هستند و از مرگ هراسی ندارند. کسی که همسرش شهید شده، پرچم آغشته به خون او را بلند می‌کند و می‌گوید عقب‌نشینی نمی‌کنیم. رسانه‌های غربی عظمت این ملت را می‌بینند اما به دلیل خدمت به شیطان، آن را کتمان می‌کنند، ما تا اینجا آمده‌ایم و سوخت اصلی این حرکت، معنویت بوده است. از این پس نیز باید این جهت معنوی و استغاثه به حضرت ولی‌عصر (عج) را تقویت کنیم. لشکر امام زمان (عج) کسانی هستند که نماز استغاثه می خوانند و روح معنویت را حفظ می‌کنند.

آیت الله دژکام گفت: در باب نقش مساجد، انصافاً دولت آقای پزشکیان به این باور رسیده است که حفظ کشور جز از طریق مساجد ممکن نیست و خود ایشان نیز بر این موضوع تأکید دارند. مسجد خانه خداست؛ حرف اصلی را باید عالم دینی بزند و دولت و بسیج نیز همراهی کنند؛ اما باز هم تأکید می‌کنم که محوریت کار با «عالم» است. تجربه اخیر نشان داد که شاید برخی مقرها پاسخگو نباشند، اما مسجد همواره پاسخگو و پناهگاه بوده است.

وی تاکید کرد: خدا می‌خواهد ما را به خانه خودش بازگرداند. ان‌شاءالله محوریت مساجد را تقویت کنیم تا محلات با محوریت مسجد و امام جماعت و همین طور مشارکت بسیج، کانون‌های فرهنگی و هیئت‌امنا پای کار بیایند. عالمِ مسجد باید با خوش‌رویی و زبان خوش همگان را جذب کند. این همدلی برای اصلاح امور باعث انسجام اجتماعی می‌شود؛ همان‌گونه که رهبری فرمودند امسال باید برای ایستادگی در برابر دشمن، انسجام اجتماعی را تقویت کنیم.