به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن با صدور بیانیه‌ای، اتهام یهودستیزی دولت انگلیس علیه تهران را بی‌اساس و غیرمسئولانه دانست و آن را قاطعانه رد کرد.

در این بیانیه آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن مراتب اعتراض شدید و نگرانی عمیق خود را نسبت به اظهارات اخیر برخی مقامات انگلیس ابراز می‌دارد.

این سفارتخانه ادعاهای بی‌اساس مربوط به یهودستیزی را که علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، قاطعانه رد می‌کند. این بیانیه می‌افزاید: مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران، با الهام از اصول اسلامی و میراث فرهنگی کهن و غنی خود، به‌طور قاطع تمامی اشکال یهودستیزی را مردود می‌دانند. ایران میزبان یکی از قدیمی‌ترین جوامع یهودی در جهان است که اعضای آن از شناسایی کامل و حمایت از حقوق دینی، فرهنگی و سیاسی خود برخوردارند و زندگی روزمره و مناسک مذهبی خود را در امنیت و آزادی کامل انجام می‌دهند.

سفارت کشورمان با اشاره به آثار اقدامات تهاجمی ضدایرانی ایالات متحده، رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی یادآور شد: نمونه اخیر آن بمباران تهران است که طی آن کنیسه «رفیع‌نیا» در جریان جنگ تجاوزکارانه و جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌طور کامل تخریب شد.

بر این اساس، انتقاد اصولی از سیاست‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی، از جمله رفتارهای تهاجمی و نقض‌های گسترده گزارش‌شده از حقوق بین‌الملل و موازین حقوق بشر، به‌ویژه ارتکاب نسل‌کشی، نباید به‌صورت عامدانه یا سهوی با یهودستیزی یکسان انگاشته شود.

نمایندگی ایران با تأکید بر ضرورت هوشیاری دولت انگلیس نسبت به احتمال عملیات‌های «پرچم دروغین»، از مقام‌های لندن خواست که نسبت به این‌گونه حوادث حساس و مشکوک به‌صورت منصفانه و حرفه‌ای رسیدگی کرده و از هرگونه نسبت‌دادن شتاب‌زده یا با انگیزه‌های سیاسی این وقایع به طرف‌های ثالث به‌طور جدی خودداری کنند.

نخست‌وزیر انگلیس ساعاتی پیش در اظهاراتی غیرسازنده ادعاهای بی‌اساس درباره دخالت ایران در حوادث داخلی انگلیس را تکرار کرد. کی‌یر استارمر در آستانه نشستی با حضور اعضای کابینه، مقام‌های شهری و رهبران جامعه یهودی، مدعی شد که لندن آنچه را که ایجاد بی‌ثباتی در انگلیس خواند، تحمل نخواهد کرد.

این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که به گفته سفارت کشورمان «دولت انگلیس تاکنون به هیچ‌یک از درخواست‌های ایران برای ارائه مستندات یا شواهد در این خصوص پاسخ نداده و این امر نشان‌دهنده فقدان ادله معتبر و بی‌پایه بودن این ادعاهاست. افزون بر این، انگلیس به‌طور مستمر از تعامل با پیشنهادهای حرفه‌ای ایران برای بررسی مشترک این پرونده‌ها از طریق مراجع ذی‌صلاح دو کشور خودداری کرده است.»

سفارت کشورمان همچنین اعلام کرد که این ادعاهای بی‌پایه علیه ایران در شرایطی مطرح می‌شود که طی دهه‌های گذشته، به‌ویژه در سال‌های اخیر، افراد و رهبران گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی که مسئول ارتکاب جرائم متعدد علیه مردم ایران بوده‌اند، به‌صورت آزادانه در انگلیس فعالیت داشته و از امکانات و منابع این کشور برای انجام اقدامات تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده‌اند.

«فراهم کردن پناهگاه امن برای چنین عناصری در قلمرو یک کشور، با اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با پیشگیری و مقابله با تروریسم ناسازگار بوده و مسئولیت بین‌المللی دولت انگلیس را در پی دارد.» در پایان این بیانیه تصریح شده است: «جمهوری اسلامی ایران هرگونه اتهام بی‌اساس و غیرمسئولانه را که فاقد شواهد معتبر بوده و با ترویج روایت‌های گمراه‌کننده موجب تشدید تنش‌ها می‌شود، به‌شدت محکوم کرده و بار دیگر از مقامات انگلیسی می‌خواهد که در رسیدگی به مسائل سیاسی و امنیتی با مسئولیت‌پذیری عمل کنند.»

