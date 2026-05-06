به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امورخارجه ایران بامداد امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اطلاعیه‌ای با رد ادعاهای بی اساس ابوظبی اعلام کرد: امارات از ادامۀ هم‌دستی با آمریکا و اسرائیل خودداری کند.

وزارت امورخارجه ایران ضمن رد ادعاهای ناصواب ابوظبی مبنی‌ بر پرتاب موشک و پهپاد از سوی ایران به امارات، افزود که اقدامات دفاعی نیروهای مسلح ایران منحصرا متوجه دفع شرارت آمریکایی‌ها بوده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: طی دو روز اخیر، همزمان با تشدید اقدامات خلاف قانون و تحریک آمیز نظامیان تروریست آمریکا در منطقه و تحرکات دریایی آنان تحت عنوان فریبکارانه "بشرودوستانه"، مقامات ابوظبی نیز در رویکردی مغایر با اصل حسن همجواری و ناقض اصول بنیادین منشور ملل متحد همکاری های مشهودی با طرف متجاوز آمریکایی و تهدیدات امنیت و منافق ملی ایران داشته‌اند؛ با وجود این جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مسئولانه و در راستای حرمت‌گذاری به خیر جمعی منطقه و امت اسلامی حداکثر خویشتن‌داری را از خود نشان داده است.

وزارت امورخارجه ایران ضمن محکوم کردن اقدامات مخرب حاکمان ابوظبی در همدستی با طرف‌های متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله تداوم میزبانی پایگاهها و ادوات نظامی آنها، نسبت به پیامدهای خطرناک این وضعیت بر صلح و ثبات منطقه هشدار داد.

در این متن آمده است: بدیهی است جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ تدابیر لازم و مقتضی برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.

.............................

پایان پیام/ 167