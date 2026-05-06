رژیم صهیونیستی در حال گسترش "خط زرد" در نوار غزه به عمق مناطق مسکونی

اسماعیل الثوابته، رئیس دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه، اعلام کرد که اسرائیل "خط زردی" را که پیشتر مشخص کرده بود، به عمق مناطق مسکونی در شمال و مرکز نوار غزه گسترش داده است. این اقدام، مساحت‌های وسیعی را به مناطق خطرناک و غیرقابل دسترس تبدیل کرده و باعث کاهش شدید فضای در دسترس ساکنان شده است.

طبق نقل شبکه المسیره، الثوابته اظهار داشت که این اقدام، بازگشت صدها هزار آواره به مناطق اصلی خود را غیرممکن ساخته است.

رئیس دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه هشدار داد که ادامه این روند، تهدیدی جدی برای آوارگی اجباری بیشتر و تراکم جمعیت و همچنین تضعیف فرصت‌های برقراری ثبات در منطقه محسوب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به نقض‌های آتش‌بس توسط اسرائیل، اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس، ۲۶۴۹ مورد نقض ثبت شده که منجر به شهادت ۸۳۰ نفر و زخمی شدن ۲۳۴۵ نفر شده است. الثوابته تاکید کرد که این حملات شامل هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌ها نیز بوده است.

