به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت ۱۷ اردیبهشت، سالگرد پیام رهبر شهید به مناسبت یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه علمیه قم، نشست تخصصی با عنوان «زن، خانواده، حوزه پیشرو و سرآمد» برگزار میشود.
این نشست با ارائه اعضای هیئتعلمی پژوهشکده زن و خانواده، خانم ها فریبا علاسوند، زینب تاجیک و سمیه حاجیاسماعیلی، روز شنبه ۱۹ اردیبهشت از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تهران، بلوار کشاورز، خیابان نادری، کوچه حجتدوست، پلاک ۵۶ برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند این برنامه را به صورت پخش زنده از طریق نشانی http://live.wfrc.ac.ir دنبال کنند.
