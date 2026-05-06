ورود ایران به جمع سازندگان رآکتورهای پیشرفته فشاربالا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مهندسان یکی از شرکتهای دانشبنیان، رآکتور همزندار تحت فشار مجهز به کوپلینگ مغناطیسی برای کاربرد در صنایع نفت، پتروشیمی، پالایشگاهی، پلیمر، رنگ و رزین را به تولید رساندند.
محمدرضا فاضلی، مدیرعامل این شرکت دانشبنیان در گفتوگویی با اعلام این خبر اظهار کرد: این رآکتور قابلیت تحمل فشار ۲۰۰ بار و دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد را دارد و دستیابی به چنین فشاری در کنار وجود همزن، تنها با استفاده از کوپلینگ مغناطیسی امکانپذیر است.
فاضلی با اشاره به کشورهای سازنده این تجهیز اظهار کرد: چین، آلمان، آمریکا و هند از جمله کشورهای تولیدکننده این دستگاه هستند. ما در این شرکت دانشبنیان موفق به تولید این نوع رآکتورها شدهایم و در حال حاضر این محصول به مرکز فرآوری مواد معدنی ایران (ایمیدرو)، آلومینیوم جاجرم، پارک علم و فناوری قزوین، جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان و همچنین تعدادی از شرکتهای خصوصی و دولتی عرضه شده است.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان درباره فرآیند طراحی این تجهیزات، گفت: طراحی رآکتورها همانند مخازن تحت فشار، بر اساس استاندارد ASME SEC VIII و با کمک نرمافزار معتبر PV-ELITE انجام میشود و گزارش نرمافزار نیز به کارفرما ارائه میشود.
وی افزود: بر این اساس، تمامی اجزای مهم این رآکتور، از جمله ضخامت بدنه و عدسیها متناسب با متریال انتخابی، ضخامت فلنجها، تعداد و قطر پیچ و مهرهها، مشخصات و محل قرارگیری گسکت فلنج، بر اساس خروجی نرمافزار تعیین میشود.
فاضلی خاطرنشان کرد: همچنین تستهای NDT روی جوشها انجام میشود و در نهایت تست فشار هیدرواستاتیک نیز مطابق ضرایب و روشهای استاندارد اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به توانمندی این شرکت در ساخت این تجهیزات پیشرفته، گفت: ساخت رآکتور همزندار با فشار بالا بهگونهای که بتواند در عین تحمل فشار و دمای زیاد، امکان همزدن مواد را برای اپراتور فراهم کند، نیازمند فناوری و دانش فنی ویژهای است.
وی افزود: ما در این شرکت با طراحی و ساخت کوپلینگهای مغناطیسی خاص با قابلیت تحمل فشار بالا و کنترل دما در مگنتها با آرایش ویژه و همچنین با رفع مشکلات فنی مختلف، امکان استفاده صنایع از این تجهیز را فراهم کردهایم.
فاضلی در تشریح دیگر ویژگیهای این محصول گفت: امکان تعبیه ژاکتهای حرارتی شامل گرمایشی و سرمایشی روی بدنه رآکتور، نصب المنت الکتریکی روی بدنه، امکان ورود مواد مختلف شامل گاز، مایع و جامدات در شرایط اتمسفری به درون رآکتور و نیز امکان تزریق گاز، مایع یا حتی پودر بهصورت تحت فشار در حین واکنش به داخل رآکتور، از جمله ویژگیهای این محصول است.
وی با بیان اینکه این رآکتورها قابلیت ساخت در حجمهای آزمایشگاهی تا صنعتی، از یک تا ۱۰ هزار لیتر را دارند، اضافه کرد: همچنین این رآکتورها از نظر فنی دارای قابلیت تحمل فشار متناسب با نیاز کارفرما، از فشار کاری منفی تا فشارهای بسیار بالا هستند.
وی اظهار کرد: از نظر دمای کاری نیز این تجهیزات قابلیت تحمل دمای متناسب با نیاز کارفرما، از دماهای منفی تا دمای بالا، تا ۸۰۰ درجه سانتیگراد را دارند.
