به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با جمعی از مقامات قضایی، توصیه‌هایی تخصصی را درخصوص شیوه عمل در شرایط جنگی، خطاب به آنها مطرح کرد و گفت: جنگ، شرایط و اقتضائات خاص خود را دارد؛ این یک گزاره‌ی مصرح و ثابت شده است؛ لکن اهتمام و تمرکز ما معطوف بر آن است که به بهانه اقتضائات جنگی، مجوز عدول از شرع و قانون صادر نشود.

رئیس قوه قضاییه مشخصاً به اصل ۲۵ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر ممنوع بودن تجسس مگر به حکم قانون، در شرایط جنگی نیز باید رعایت شود. این اصل تعطیل‌‎پذیر نیست و نباید به بهانه شرایط و اقتضائات جنگی، از اجرای آن سرباز زد.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: بدون تردید، لحاظ جوانب امنیتی و اطلاعاتی و ایضاً مقابله با پدیده نفوذ و جاسوسی و خلع سلاح دشمن در این عرصه، برای ما بسیار مهم و حیاتی است؛ بویژه در شرایطی که دو جنگ در کمتر از یک سال به ما تحمیل شده است؛ لکن با تمام این تفاسیر، شرایط جنگی، مجوزی برای زیر پا گذاشتن شرع و قانون اساسی نیست. این اصل مهمی است که همه مقامات قضایی و ضابطین ما بدان اهتمام دارند.

رئیس عدلیه عنوان کرد: شرایط جنگی و اقتضائات آن قطعاً سبب نخواهد شد تا ما شرع و قانون و عدل و انصاف را زیرپا بگذاریم؛ این مفاهیم برای ما مقدس و واجب هستند.

