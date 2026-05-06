به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در گزارشی که به یک کیفرخواست تازه علیه بازار جهانی نظارت شباهت دارد، روزنامه عبری هاآرتص فاش کرده که از زیرساختهای ارتباطی اسرائیل برای ردیابی شهروندان در بیش از ۱۰ کشور استفاده شده است. آن هم از طریق سوءاستفاده از سامانههایی که قرار بود صرفاً برای رومینگ و برقراری ارتباط باشند، اما به مسیرهایی مخفی برای شناسایی موقعیت کاربران بدون اطلاع آنها تبدیل شدهاند.
براساس گزارش شبکه الجزیره، این گزارش به نقل از گروه «سیتیزن لب» (آزمایشگاه شهروندی) ـ فعال در حوزه امنیت دیجیتال ـ توضیح میدهد که این عملیاتها بر پایه بهرهبرداری از یک لایه پنهان در شبکههای ارتباطی جهانی انجام میشود؛ لایهای که به نهادهای نظارتی اجازه میدهد خود را بهجای اپراتورهای قانونی جا بزنند و بیسر و صدا به موقعیت کاربران دسترسی پیدا کنند.
در این گزارش، این نهادها، اپراتورهای شبح نام گرفتهاند، زیرا در شبکه مانند شرکتهای مخابراتی معتبر ظاهر میشوند، اما در واقع از این پوشش برای اجرای عملیاتهای ردیابی استفاده میکنند.
دو عملیات ردیابی گسترده
بر اساس این گزارش، دو عملیات جداگانه شناسایی شده که احتمالاً پشت هرکدام یک شرکت خصوصی فعال در فروش فناوریهای نظارتی به دولتها قرار دارد.
در عملیات نخست، از آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) بیش از ۵۰۰ تلاش برای تعیین موقعیت کاربران ثبت شده که کشورهایی مانند تایلند، آفریقای جنوبی، نروژ، بنگلادش، مالزی و چند کشور آفریقایی دیگر را شامل میشود.
تحقیقات با ردیابی یک تاجر خاورمیانهای طی ۴ ساعت آغاز شد، اما در ادامه مشخص شد که یک شبکه گستردهتر با استفاده از سامانه بینالمللی تلفن به نیابت از مشتریان خود، افراد خاصی را ردیابی میکند.
در این میان، درخواستهای مشکوک از طریق سرورهای مرتبط با شرکت «۰۱۹ موبایل» عبور کرده و از آدرسهای ثبتشده به نام این شرکت برای ارسال درخواستهای مکانیابی از طریق شرکت «پارتنر کامیونیکیشنز» استفاده شده است. این شرکت هرگونه دخالت را رد کرده و احتمال داده شده که هویت آن جعل شده باشد.
در عملیات دوم نیز ردپای یک شرکت سوئیسی به نام «فینک تلکام سرویسز» دیده میشود که پیشتر نیز به همکاری با شرکتهای نظارتی در این زمینه متهم شده بود.
سوءاستفاده از زیرساختهای ارتباطی
یکی از ابزارهای اصلی این ردیابی، پروتکل قدیمی «اساس۷» است؛ سامانهای که برای مدیریت تماسها، پیامکها و رومینگ طراحی شده بود، اما اکنون به ابزاری برای تعیین موقعیت تلفنهای همراه تبدیل شده است.
با این حال، خطر تنها به فناوریهای قدیمی محدود نیست. حتی پروتکلهای جدیدتر مانند «دایامتر» که در شبکههای نسل چهارم و پنجم استفاده میشوند نیز در معرض سوءاستفاده قرار دارند، زیرا ساختار شبکههای ارتباطی همچنان بر پایه اعتماد بین اپراتورها، بنا شده و کنترل سختگیرانهای بر منبع درخواستها وجود ندارد.
پیامکهای نامرئی
در یکی از روشهای پیشرفتهتر، پیامکهایی مخفی به گوشی ارسال میشود که بدون اطلاع کاربر، سیمکارت را وادار میکند موقعیت دستگاه را ارسال کند؛ بدون آنکه هیچ نشانهای روی صفحه نمایش دیده شود.
بر اساس گزارش، بیش از ۱۵ هزار و ۷۰۰ تلاش از این نوع ثبت شده که ادامه روشی موسوم به ربایش سیمکارت است.
بازار پنهان نظارت
این گزارش، تصویری از یک بازار جهانی نظارت ترسیم میکند که در دل شبکههایی فعالیت میکند که اساساً برای اعتماد و ارتباط و نه برای شفافیت و پاسخگویی، طراحی شدهاند.
در چنین شرایطی، دیگر نیازی به هک مستقیم تلفن همراه نیست؛ یک ضعف در شبکه، جعل هویت یک اپراتور یا حتی یک پیامک پنهان کافی است تا موقعیت کاربر بدون اطلاع او فاش شود.
