تأکید بر وحدت ادیان و برادری اسلامی، در مسجد تاریخی لالکوتیِ داکا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در چارچوب تلاشهای مستمر برای تقویت همبستگی در میان امت اسلامی، نماینده دانشگاه بینالمللی المصطفی در بنگلادش، حجتالاسلاموالمسلمین شهابالدین مشایخی، با حضور در مسجد تاریخی لالکوتی در داکا بر ضرورت وحدت و برادری میان ادیان تأکید کرد.
این سفر که در یکی از مهمترین مراکز دینی بنگلادش برگزار شد، با استقبال گرم مسئولان اهل سنت و نمازگزاران همراه شد.
حجتالاسلاموالمسلمین مشایخی که پیش از این نیز سابقه حضور در مساجد اهل سنت را داشته است، به پرسشهای حاضران پاسخ داد و این نشست به فرصتی برای تعمیق دوستی و همزیستی مسالمتآمیز تبدیل شد.
این جلسات با هدف ایجاد پل ارتباطی میان مراکز علمی و دینی ایران و بنگلادش و نیز تقویت تفاهم میان مسلمانان دو کشور دنبال میشود.
