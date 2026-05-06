تماس تلفنی محمد بن زاید با نتانیاهو بعد از اصابت موشک به فجیره

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای رژیم صهیونیستی مدعی شدند، محمد بن زاید آلنهیان، رئیس امارات متحده عربی، در پی انتشار ادعاهایی مبنی بر «تجدید حملات ایران به خاک امارات»، تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی برقرار کرده است. رادیوی رژیم صهیونیستی اعلام کرده این تماس در ادامه رایزنیهای ابوظبی با برخی رهبران منطقهای صورت گرفته است.
خبرگزاری رسمی امارات نیز گزارش داد که این تماس در چارچوب سلسله مشورتها با سران منطقه، پس از آنچه «حملات ایران» توصیف شده، انجام شده است. بنا بر این گزارش، نتانیاهو و شماری از رهبران منطقه در این تماس، ادعاهای مطرحشده درباره حمله به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی در امارات را محکوم کرده و بر «همبستگی» خود با ابوظبی و حمایت از اقدامات ادعایی این کشور برای حفظ امنیت و ثبات خود تأکید کردهاند.
در همین ارتباط، یوسی شلی، سفیر رژیم صهیونیستی در امارات، مدعی شد که رهبری امارات انتظار دارد آمریکا و رژیم صهیونیستی «اقدامات قاطعتری» در قبال برنامه هستهای و موشکی ایران انجام دهند.
او همچنین با اشاره به توسعه روابط ابوظبی و تلآویو ادعا کرد حجم مبادلات تجاری دو طرف در سال گذشته به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده است و همکاریها در حوزههای اقتصادی، فناوری، پزشکی و دفاعی در حال گسترش است.
سفیر رژیم صهیونیستی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مشارکت این رژیم در رهگیری موشکها، از اظهار نظر مستقیم خودداری کرده و تنها گفته است که چنین مطالبی در «رسانههای خارجی» مطرح میشود. وی همچنین ادعا کرد که مواضع مطرحشده، نشاندهنده تمایل امارات برای «پایان دادن به تهدید ایران» است، بدون آنکه وارد جزئیات مواضع رسمی ابوظبی شود. این تحولات در شرایطی است که نتانیاهو طی هفتههای اخیر از برقراری تماس با شماری از رهبران کشورها، از جمله برخی کشورهای عربی، در ارتباط با تحولات مرتبط با ایران خبر داده است.
این در حالی است که مقامات ایرانی صریحا این حملات را رد کردهاند.
