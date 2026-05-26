موضع آمریکا در قبال سودان «شعار سیاسی» است

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ همزمان با تشدید درگیری‌ها در ایالت غرب کردفان سودان که به حملات پهپادی و کشته شدن ده‌ها غیرنظامی انجامیده، خواست‌های بین‌المللی برای آتش‌بس افزایش یافته است. وزارت خارجه آمریکا از طرفین درگیر خواست تا فوراً به خشونت‌ها پایان داده و آتش‌بس انسانی را برای حفاظت از غیرنظامیان بپذیرند.

موضع آمریکا؛ «شعار سیاسی» بدون راهکار عملی

«محمد حامد جمعه»، تحلیلگر و روزنامه‌نگار سیاسی سودانی، در گفت‌وگو با برنامه «ما وراء الخبر» تأکید کرد که موضع آمریکا هیچ تازگی ندارد و بیشتر شبیه کتاب سبک روزنامه‌نگاری است. وی توضیح داد که واشنگتن تنها به انتقاد از اوضاع انسانی و محکومیت آن و سپس درخواست توقف درگیری‌ها اکتفا می‌کند، بدون آنکه راهکارهای عملی و مشخصی برای پایان جنگ ارائه دهد.

«کامرون هادسون»، مشاور فرستاده پیشین آمریکا به سودان، به ناکامی در دستیابی به آتش‌بس اذعان کرد و گفت که دولت ترامپ محرک‌های لازم را ایجاد نکرده و اقدامات تنبیهی سخت‌گیرانه‌ای نیز در پیش نگرفته است.

وی افزود: آمریکا تنها به تحریم‌های محدود علیه افراد اکتفا کرده و از تحریم نیروهای پشتیبانی سریع به عنوان یک نهاد و طبقه‌بندی آن به عنوان گروه تروریستی خودداری کرده است.

محمد حامد جمعه در ادامه با اشاره به اولویت‌بندی ارتش سودان، تأکید کرد: ارتش و دولت سودان به دلیل گزینه‌های وجودی که نیروهای پشتیبانی سریع ایجاد کرده‌اند، اولویت را به راهکار نظامی داده‌اند.

وی افزود: مناطق تحت کنترل ارتش به سازمان‌های امدادرسان مجوز فعالیت می‌دهند و از آوارگان استقبال می‌کنند.

«فتحی حسینی»، سردبیر روزنامه «الوسط» سودان، از زاویه‌ای دیگر، نیروهای پشتیبانی سریع را همواره خواهان مذاکره از ابتدای جنگ خواند و ارتش را به مانع‌تراشی با بالا بردن سقف خواسته‌ها متهم کرد.

وی همچنین ادعا کرد که میلیون‌ها سودانی در کردفان و دارفور در رفاه اقتصادی زندگی می‌کنند و ارتش را مسئول اصلی کشتار غیرنظامیان دانست.

معادله وجودی؛ بن‌بستی که شکستن آن دشوار است

«کامرون هادسون» در جمع‌بندی خود تأکید کرد که جنگ سودان تابع یک معادله وجودی است که شکستن آن دشوار است.

به گفته وی، نیروهای پشتیبانی سریع به جنگ ادامه می‌دهند تا از تعقیب قضایی و محاکمه به دلیل نقض‌های انجام شده فرار کنند، در حالی که ارتش نیز برای حفظ نهاد دولت و مشروعیت آن می‌جنگد.

هادسون هشدار داد که این درگیری در یک حلقه باطل باقی خواهد ماند، مگر اینکه واشنگتن با ارائه یک رویکرد دیپلماتیک قادر به از بین بردن نگرانی‌های دو طرف و متعادل کردن منافع حیاتی آنها بر سر میز مذاکره باشد.

...................

پایان پیام/