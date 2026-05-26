رایزن فرهنگی ایران در لبنان: جهان اسلام در مرحله تعیین‌ کننده تاریخی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایط حساس کنونی که جهان اسلام با چالش‌ها و تهدیدهای پیچیده جریان‌های تفرقه‌افکن و پروژه‌های استکباری مواجه است، تقویت همگرایی میان جریان‌های اصیل اسلامی و نخبگان فکری، به ‌عنوان یکی از ارکان تحقق امت واحده اسلامی و تقویت جبهه مقاومت مطرح است.

در همین چارچوب، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان به ‌عنوان یکی از مراکز فعال دیپلماسی فرهنگی و تقریبی، میزبان هیئتی از «جریان اسلام‌گرای مقاومت» بود؛ نشستی که با هدف بررسی راه‌های تقویت وحدت اسلامی و هم‌افزایی در حمایت از آرمان فلسطین برگزار شد.

در این دیدار، شیخ ابو بکر مشلاوی، هماهنگ‌ کننده کل جریان، با معرفی سابقه بیش از دو دهه فعالیت این مجموعه در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی، مقاومت را تجلی عملی آموزه‌های دینی و عامل اصلی تضعیف سلطه‌طلبی توصیف کرد.

وی با تأکید بر محوریت مسئله فلسطین به‌ عنوان عامل وحدت‌ب خش امت اسلامی، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از این آرمان تأکید کرد و آن را معیار عزت و ذلت ملت‌ها دانست. وی همچنین با ارائه طرحی در زمینه وحدت اسلامی، بر مفهوم «وحدت هویت اسلامی» تأکید کرد و مذاهب اسلامی را مکاتب فقهی در چارچوب یک هویت واحد معرفی نمود.

ابو بکر مشلاوی با اشاره به انقلاب اسلامی ایران و نقش آن در احیای گفتمان مقاومت، از رهنمودهای امام خمینی(ره) در حمایت از فلسطین یاد کرد و بر تداوم این مسیر تأکید داشت.

مسیر مقاومت هرگز متوقف نمی‌شود

در بخش دیگری از نشست، سید محمدرضا مرتضوی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان به تشریح تحولات منطقه‌ای و وضعیت جبهه مقاومت پرداخت و تأکید کرد که جهان اسلام در مقطع تعیین‌ کننده‌ای از تاریخ قرار دارد.

وی با اشاره به تلاش‌های غرب برای ایجاد شکاف‌های هویتی و مذهبی در جهان اسلام گفت: تحولات اخیر، مرز میان حق و باطل را آشکارتر از گذشته ساخته و زمینه برای همگرایی بیشتر نیروهای مقاومت فراهم شده است.

رایزن فرهنگی ایران در لبنان با انتقاد از سیاست‌های دوگانه قدرت‌های غربی، بر استمرار حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت‌های مظلوم تأکید کرد و افزود که مسیر مقاومت با فداکاری رهبران و نیروهای برجسته این جبهه تداوم یافته است.

در پایان این نشست، دو طرف بر ضرورت تقویت همکاری‌های فرهنگی و رسانه‌ای، ترویج گفتمان وحدت اسلامی، مقابله با جریان‌های تفرقه‌افکن و استمرار حمایت از آرمان فلسطین تأکید کردند.

.........

پایان پیام