اموال ۴۰ نفر از خائنان به وطن به نفع مردم توقیف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روزهای گذشته با دستور مقام قضائی اموال ۴۰ نفر از خائنان به وطن و افراد تاثیرگذار در شبکه همکاران دشمن در زمینه حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی در استان همدان به نفع مردم و هزینه کرد برای بازسازی اماکن آسیب‌دیده از جنگ توقیف شد و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.

اولویت هزینه‌کرد اموال توقیف شده به نفع مردم برای بازسازی بیمارستان‌ها، مراکز علمی، مدارس، پژوهشگاه‌ها و مراکز خدمات عمومی است.

پیش از این نیز با دستور مقام قضائی اموال مهرداد ماهر که نقش موثری در شبکه همکاران دشمن و خیانت به وطن در استان همدان داشته، به نفع ملت توقیف و ضبط شد.

از این فرد یک آپارتمان با قیمت حدودی ۳۵ میلیارد تومان در بهترین نقطه استان همدان یک دستگاه خودرو و حدود ۵ میلیارد تومان وجه نقد در حساب بانکی شناسایی و توقیف شده است.

گفتنی است، رصد و شناسایی همکاران دشمن همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد، زیرا حقوق عامه، بخشیدنی نیست و هزینه‌ی مادی خیانت به ثبات کشور، از محل دارایی‌های خائنان به وطن تأمین و به نفع ملت توقیف خواهد شد.

برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از نقل و انتقال اموال افراد خائن به ملت در خارج از کشور، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به دستور دادستان کل کشور جهت پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از قوانین پیشتر در این زمینه گفت: بر اساس بخشنامه صادرشده سازمان ثبت خطاب به دفاتر اسناد رسمی، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامه‌های صادرشده از کنسولگری‌های کشورمان از نهم اسفند سال ۱۴۰۴ نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است.



