تشدید سوء تغذیه در میان کودکان غزه

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۶
مدیر اداره تغذیه در وزارت بهداشت غزه درباره افزایش میزان سوء تغذیه در میان کودکان غزه نسبت به سال گذشته هشدار داد.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  مدیر اداره تغذیه در وزارت بهداشت غزه گفت: این میزان نسبت به سال گذشته، ۸ درصد افزایش داشته و کودکان بیشترین میزان مرگ و میر را دارند.

به گفته یوسف ابوبکر، نرخ کم‌خونی در بین کودکان یک ساله، ۸۱ درصد است و کودکان از سوء تغذیه‌ای که بر رشد جسمی و عقلی آن‌ها تأثیر می‌گذارد، رنج می‌برند.

ابوبکر افزود: نهادهای درمانی و بین المللی این آمار را در اختیار دارند ولی در عین حال، موانع بزگی وجود دارد که از ورود مواد غذایی اساسی و مواد مغذی به غزه جلوگیری می‌شود و این در حالی است که قیمت‌های اجناس و کالاها نیز بالاست.

در همین راستا، مرکز حقوق بشر درگزارشی اعلام کرد که در حالی ۴۴ هزار نفر از طریق گذرگاه‌ها به کشورهای ثالث کوچانده شده‌اند که در مقابل تنها حدود ۲۰۰۰ نفر از بیماران و همراهانشان از طریق رفح خارج شده‌اند.

این مرکز افزود: با وجود ثبت مرگ‌ومیر روزانه بیماران، رژیم صهیونیستی به صورت هدفمند سفر آنها را مختل کرده است، در حالی که تسهیلات خروج برای افراد و خانواده‌ها با سازوکارهای نامشخص در نظر گرفته می‌شود.

