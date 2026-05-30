قرارگاه خاتم: شناورها فقط از مسیر تعیین شده حرکت کنند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء اعلام کرد: مدیریت تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل اعمال میشود.
با توجه به یکپارچگی این مسیر، تأکید میشود کلیه کشتیها، شناورهای تجاری و نفتکشها ،صرفاً ملزم به تردد از مسیرهای تعیینشده و اخذ مجوز از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. هرگونه تخلف از این ضوابط، امنیت تردد آنها را با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد.
همچنین هشدار داده میشود هرگونه اقدام شناورهای نظامی جهت مداخله در مدیریت تنگه هرمز یا ایجاد اختلال در تردد، مورد هدف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.
