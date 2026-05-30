به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ ابو مجاهد العساف مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که از تمامی اقدامات اتخاذ شونده، توسط افرادی که در مقاومت اسلامی نقش ندارند و با هدف انحصار سلاح در دست دولت، تقویت امنیت و ثبات و صلح داخلی و حفاظت از توانمندی‌های ملت عراق انجام می‌شود، استقبال می‌کند.

العساف اشاره کرد که اقدام جهادی، امروز واجب کفائی است و ما به نیابت از برادرانی که تصمیم به ترک آن گرفتند، آن را انجام خواهیم داد. هرگاه به آنان نیاز داشته باشیم، آنها در دسترس هستند و کوتاهی نخواهند کرد.

وی افزود: ما برای همکاری و ایفای نقش سازنده در ارائه تسهیلات و راهنمایی‌ها میان این طرف‌ها و فرماندهی الحشد الشعبی (طرف مربوطه به این پرونده)، از جمله نظارت بر فهرست برداری از سلاح‌ها، انتقال و نگهداری ایمن آنها و نیز تحویل برخی تسلیحات ویژه‌ای که در دستگاه‌های دولتی متخصصی برای استفاده از آنها وجود ندارد مانند پهپادها از جمله پهپادهای انتحاری، موشک‌های کروز، ضدزره و غیره و نیز برای پرداخت هزینه آنها آمادگی داریم.

وی در ادامه تاکید کرد که ما از هر فرد یا جریانی که به هر گروه یا تشکیلاتی که در گذشته، حال یا آینده تصمیم بگیرد فعالیت جهادی را ترک کند و به امور دیگری بپردازد، توهین یا تعرض کند، مبرا هستیم. این تصمیم آنهاست و به آنها مربوط می‌شود. ما حتی واگذاری سلاحشان به دولت را تحسین می‌کنیم چراکه همانطور که پیشتر اشاره کردیم، آنها در مقاومت اسلامی مشارکت نداشتند.

در 27 ماه جاری مقتدی صدر با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد: با توجه به منافع عمومی کشور و برای دوری از خطراتی که میهن را احاطه کرده است، بر ما لازم شد تا جدایی کامل تشکیلات «سرایا السلام» از جریان ملی شیعه و الحاق تمام‌عیار آن‌ها به بدنه دولت و مسئول کل تشکیلات نظامی را اعلام کنیم.

مقتدی صدر در این بیانیه آورده است: این اقدام مشروط بر این است که بخش‌های غیرنظامی وابسته به سرایا السلام، بدون داشتن هیچ‌گونه مقر، سلاح، لباس فرم، عنوان یا هر نمادهای دیگری، به طرح «البنیان المرصوص» بپیوندند.

وی افزوده است: در پایان، چاره‌ای ندارم جز اینکه از تمامی تشکیلات نظامی سرایا السلام برای تمام جهادهایشان تشکر کنم و خداوند تمام کسانی را که به طور کلی با مشی دینی، عقیدتی و اجتماعی ما همسو نبودند، ببخشد.

وی گفت: امیدواریم تمام تشکیلات «الحشد الشعبی» نیز خود را از دستورات حزبی و طایفه‌ای جدا کنند به ویژه پس از آنکه این گروه‌ها سلاح خود را به دولت تحویل دهند، همان‌گونه که سال‌ها پیش آن‌ها را به این امر توصیه کرده بودیم.

در پی این اقدام نخست‌وزیر عراق، روز چهارشنبه از موضع مقتدی صدر در خصوص پیوستن تشکیلات «سرایا السلام» به بدنه دولت قدردانی کرد.

نخست‌وزیر عراق با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد: ما از موضع ملی و مسئولانه‌ای که مقتدی صدر، مبنی بر الحاق تشکیلات سرایا السلام به دولت و قرار گرفتن آن‌ها تحت فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح قدردانی می‌کنیم و این اقدام را نشان از تعهد و پافشاری فراوان به پشتیبانی از نهادهای حکومتی، تثبیت جایگاه دولت و حاکمیت قانون می دانیم.

