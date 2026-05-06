به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ نشستی با هدف تدوین فراخوان بین‌المللی طراحی و ساخت یادمان شهدای دبستان «شجره طیبه» میناب استان هرمزگان با حضور نمایندگان دفتر معاون اول رییس جمهور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت میراث فرهنگی، انجمن آثار و مفاخر ملی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست اظهارداشت: ما در جنگ رمضان شاهد خسارات عظیمی از شهادت رهبر معظم انقلاب گرفته تا شهادت بسیاری از هموطنان و مدافعان وطن بودیم اما آنچه جهان را شوکه کرد و باید به شکل ویژه‌ای به آن پرداخت فاجعه دبستان شجره طیبه میناب بود. این جنایت چنان ابعادی در سطح جهان داشت که مقامات آمریکایی را مجبور به پاسخگویی کرد.

وی گفت: در پی جلساتی که با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، نظر بر این است که روایت‌ها از جنگ و به ویژه فاجعه میناب باید در قالب‌های مختلف هنری مورد توجه قرار گیرد. از این رو مقرر شد علاوه بر تمام کارهایی که در این خصوص صورت می‌پذیرد، یک یادمان برای کودکان شهید میناب طراحی و ساخته شود.

شفیعی افزود: از همین روی قرار است با مشارکت و هم افزایی سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی یک فراخوان بین‌المللی برای انتخاب طرح یادمان تدوین شود.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: به هیچ وجه هیچ دستگاهی کانون ماجرا نیست. این موضوع قرار است با مشارکت هنرمندان و همه دستگاه ها صورت پذیرد و ما در معاونت امور هنری فقط هماهنگ‌کننده روند امور هستیم.

وی اظهار داشت: نهایتا ایده‌آل ما این است که به یک فراخوان کامل برای این یادمان برسیم که هم در سطح کشور و هم در سطح بین‌المللی هنرمندان را به همکاری دعوت کند و ماحصل آن علاوه بر ایجاد یک نمایشگاه از آثار منتخب، طراحی و ساخت یک یادمان برای شهدای دانش آموز میناب باشد.

شفیعی بیان کرد: موزه هنرهای معاصر می‌تواند محوریت کار را برای مشارکت هنرمندان، نهادهای تخصصی صنفی و سازمان‌ها برای رسیدن به این فراخوان بین‌المللی به عهده بگیرد.

.....

پایان پیام/ ۲۱۸