سفارت ایران در سئول: ادعای حمله به کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز کذب است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی در بیانیهای ادعای حمله به کشتی کرهجنوبی در تنگه هرمز توسط ایران را قاطعانه رد کرد.
متن بیانیه سفارت ایران به شرح زیر است:
سفارت جمهوری اسلامی ایران هرگونه ادعا در مورد دخالت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حادثه آسیب به یک کشتی کرهای در تنگه هرمز را قاطعانه رد میکند.
از زمان آغاز اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ایران، جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده است که تنگه هرمز بخش جداییناپذیری از جغرافیای دفاعی آن در مقابله با متجاوزان و حامیان آنها است. در این زمینه، شرایط حاکم بر ناوبری در این آبراه استراتژیک تحت تأثیر وضعیت امنیتی متحول شده و با شرایط حاکم در دورههای گذشته متفاوت است، زیرا این منطقه در معرض تنشهای فزاینده ناشی از اقدامات نیروهای متخاصم و متحدان آنها قرار دارد.
بر این اساس، عبور ایمن از تنگه هرمز مستلزم رعایت کامل مقررات مربوطه، توجه کافی به هشدارهای صادر شده، رعایت مسیرهای تعیین شده و هماهنگی با مقامات ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران است.
بدیهی است که در چنین شرایطی، هرگونه بیتوجهی به الزامات اعلامشده و واقعیتهای عملیاتی در محیطی متأثر از تنشهای نظامی و امنیتی، ممکن است منجر به حوادث ناخواسته شود. مسئولیت چنین عواقبی بر عهده طرفهایی است که بدون توجه به این ملاحظات، به عبور و مرور یا فعالیت در منطقه ادامه میدهند.
جمهوری اسلامی ایران همواره بر تعهد خود به تضمین ایمنی و امنیت دریانوردی در منطقه، مطابق با قوانین و مقررات بینالمللی، تأکید کرده و همچنان به این تعهد خود ادامه خواهد داد.
