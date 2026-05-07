به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی با فراخوان پویش ملی «برسد به دست رزمندگان لانچر»، پل عاطفی جدیدی میان سنگرهای دفاع و خانه‌های مردم بنا کرده است تا صدای قدرشناسی نسل امروز را به گوش بیداردلانِ جبهه‌ها برساند.

پویش ملی «برسد به دست رزمندگان لانچر» با هدفی فراتر از یک مسابقه ساده و در راستای تعمیق فرهنگ ایثار و مقاومت، آغوش خود را به روی نوشته‌های صمیمی کودکان و نوجوانان سراسر کشور گشوده است.

این پویش که با محوریت «نامه‌ای به رزمندگان دلیر و ایثارگر پای پرتابگرها» طراحی شده، می‌کوشد تا علاوه بر تقویت مهارت‌های نوشتاری، پیوندی ناگسستنی میان کودکان و نوجوانان با مدافعان غیور امنیت و آرامش کشور ایجاد کند.

فاطمه ظهیری، کارشناس مسئول آفرینش‌های ادبی کانون استان مرکزی با اشاره به ضرورت این اقدام فرهنگی در شرایط پایداری میهن، گفت: «این پویش، مجالی است تا فرزندان ایران، آرزوها، لبخندها و دعاهای خیر خود را در قالب کلمه‌هایی صمیمانه راهیِ خطوط مقدم کنند.

وی افزود ما به دنبال آن هستیم که روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تکریم قهرمانان ملی را در جان و دل کودکان‌مان نهادینه کنیم تا بدانند که قلم آن‌ها، پشتوانه‌ای معنوی برای رزمندگان جان‌ برکف ماست.»

نحوه شرکت در پویش

تمامی کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۸ سال از سراسر کشور می‌توانند آثار خود را در قالب نامه‌ای خلاق، صمیمی و عاطفی خطاب به رزمندگان پای پرتابگرها نوشته و به همراه مشخصات کامل (نام، سن و شهر) تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ در پیام‌رسان ایتا به نشانی /eitaa.com/kanoon_m_adabi ارسال کنند.

به پاس همراهی با این جریان، آثار ارسالی در پایان هر هفته مورد داوری قرار می‌گیرد و به سه برگزیده برتر هر هفته، جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

یادآوری می‌شود اسامی برندگان از طریق رسانه‌های خبری کانون پرورش فکری استان مرکزی منتشر می‌شود.

