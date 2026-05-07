اسرائیل سامانه اضطراری خود را از ترس نفوذ اطلاعاتی ایران متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «یدیعوت آحارونوت» اسرائیل فاش کرد که فرماندهی جبهه داخلی این رژیم طی روزهای اخیر سامانه غیرنظامی «شوعال» را از مدار خارج کرده است؛ سامانه‌ای که به‌عنوان سیستم ملی فرماندهی و کنترل برای پشتیبانی از عملکرد شهرداری‌ها در شمال اسرائیل و همچنین نیروهای ذخیره در واحدهای هماهنگی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

براساس گزارش شبکه الجزیره به نقل از یدیعوت آحارونوت، این سامانه امکان رصد حجم موشک‌ها و راکت‌های شلیک‌شده از لبنان و مسیر حرکت آن‌ها را فراهم می‌کرد و می‌توانست میان موشک‌های رهگیری‌شده و موشک‌هایی که در مناطق باز سقوط می‌کنند، تفاوت قائل شود.

همچنین «شوعال» نقش مهمی در هماهنگی هم‌زمان میان نهادهای مسئول در شرایط اضطراری ایفا می‌کرد.

به نوشته این روزنامه، تصمیم به توقف این سامانه در پی افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال درز اطلاعات حساس از داخل سیستم به طرف‌های دشمن، اتخاذ شده است؛ در رأس این نگرانی‌ها، ایران قرار دارد که گفته می‌شود به‌دقت محل اصابت موشک‌ها و الگوهای هشدار اسرائیل را زیر نظر دارد تا دقت حملات خود را افزایش دهد.

این گزارش می‌افزاید که برآوردهای امنیتی حاکی از آن است که تهران در تلاش است داده‌های مربوط به نقاط اصابت و سامانه‌های هشدار زودهنگام را تحلیل کند؛ موضوعی که می‌تواند به ایران یا متحدانش کمک کند اهداف دقیق‌تری را در داخل اسرائیل شناسایی کنند.

در مقابل، توقف این سامانه چالش‌های میدانی مهمی برای شهرداری‌ها و نهادهای محلی در شمال اسرائیل ایجاد خواهد کرد؛ زیرا بدون وجود یک ابزار مرکزی، هدایت تیم‌های امدادی در هنگام حملات و پس از آن دشوارتر می‌شود.

بر اساس این گزارش، نبود چنین سامانه‌ای می‌تواند توان نیروهای امدادی اسرائیل را برای شناسایی سریع محل اصابت‌ها و واکنش فوری کاهش دهد.

هرچند تاکنون توضیح رسمی و مفصلی در این‌باره منتشر نشده، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد محدودسازی اختیارات سامانه و تعطیلی موقت آن بخشی از مجموعه اقدامات احتیاطی گسترده‌تر اسرائیل برای جلوگیری از هرگونه نفوذ امنیتی و افشای داده‌های حساس مرتبط با جبهه داخلی این رژیم است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸