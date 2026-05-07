به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه فرانسه، امروز در مصاحبه با شبکه رادیویی و تلویزیونی RTL، همزمان دو موضع قاطع و به‌ظاهر متناقض را در قبال بحران فعلی در منطقه غرب آسیا خاورمیانه مطرح کرد و از یک سو هشدار داد که لغو تحریم‌های ایران «کاملاً منتفی» است مگر آنکه تنگه هرمز بازگشایی شود، و از سوی دیگر تصریح کرد که تمرکز اصلی فرانسه و اروپا باید نه بر تحولات لحظه‌ای میدان نبرد، بلکه بر رهایی از وابستگی‌هایی باشد که آنها را به پرداخت بهای جنگ‌های دیگران وادار کرده است

بارو در این مصاحبه که ساعاتی پیش از انتظار برای پاسخ ایران به پیشنهاد صلح آمریکا انجام شد، گفت: «ایران، یا دست‌کم رژیم ایران، از ایالات متحده درخواست کرده که در ازای گام‌هایی در زمینه برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها لغو شود. اما باید کاملاً صریح بگویم: این که حتی یک تحریم علیه ایران برداشته شود، تا زمانی که تنگه‌ای به اهمیت هرمز مسدود است، اصلاً قابل بحث نیست.»

