به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عصر روز چهارشنبه (۱۶ اردیبهشت)، مراسم گرامیداشت یادبود شهدای جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به‌ویژه رهبر شهید امت، آیت الله العظمی امام خامنه‌ای(ره) تحت عنوان «آوای وحی در یاد شهیدان» در شهر مزار شریف افغانستان برگزار شد.

این مراسم با حضور سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، علما، فرهنگیان، اصحاب رسانه و جمع کثیری از بزرگان و جوانان برگزار شد؛ برگزارکنندگان هدف از برگزاری این آیین را رساندن پیام اتحاد، همدلی و ایستادگی در برابر متجاوزین به جهانیان عنوان کردند.

سید روح‌الله حسینی در سخنرانی خود با اشاره به جایگاه قرآن در اندیشه رهبر شهید، گفت: «از نگاه شهید آیت‌الله خامنه‌ای، سرچشمه وحی، بنیان معرفتی انقلاب اسلامی و عامل بیداری امت اسلامی در برابر نظام سلطه بوده است.»

رایزن فرهنگی ایران افزود که اندیشه و سیره رهبر شهید برای مردم افغانستان نیز الهام‌بخش است و تأکید کرد که در نگاه قرآنی، شهادت آغاز حیات طیبه و عزت ابدی است.

وی جنگ ۴۰ روزه را تقابل حق و باطل خواند و گفت دو ملت ایران و افغانستان این رویداد را با حساسیت دنبال می‌کنند.

سخنرانان مراسم مقاومت در برابر زور و تجاوز را ستودند و بر وحدت، بیداری و همبستگی امت اسلامی تأکید کردند.

در پایان، شرکت‌کنندگان با صدور بیانیه‌ای از تمام مسلمانان جهان خواستند تا با حفظ همبستگی و آگاهی، راه شهدا را با عزت و مقاومت ادامه دهند.

این مراسم نمادی از پیوندهای عمیق فرهنگی و مذهبی میان دو کشور همسایه ایران و افغانستان می‌باشد.