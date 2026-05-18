به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در اقدامی کم‌نظیر و سرشار از روح همدلی و انسان‌دوستی، مردم یکی از مناطق شهر کارگیل هند با جمع‌آوری مبلغ ۲،۰۹،۹۶،۸۷۴ روپیه هندی، حمایت خود را از مردم ایران به نمایش گذاشتند. این کمک مردمی که ارزشی بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان دارد، به مؤسسه یادبود امام خمینی(ره) شعبه مرکزی شهر کارگیل تحویل داده شد.

این حرکت ارزشمند، جلوه‌ای روشن از پیوندهای عمیق انسانی، دینی و فرهنگی میان مردم کارگیل و ایران اسلامی است؛ پیوندی که در روزهای دشوار، بیش از هر زمان دیگری معنا و جلوه پیدا می‌کند.

مردم کارگیل با این اقدام تاریخی، پیام روشنی از همبستگی، محبت و ایستادن در کنار ملت ایران به جهان مخابره کردند.

