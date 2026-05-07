به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جی ام کوتزی J. M. Coetzee نویسندۀ برندۀ جایزۀ نوبل، دعوت جشنوارۀ بین‌المللی نویسندگان قدس اشغالی را رد کرد و در نامه‌ای صریح، اسرائیل را به واقعیت اجرای «کارزار نسل‌کشی» در غزه محکوم کرد. این نویسندۀ ۸۶ ساله اهل آفریقای جنوبی در نامه‌ای به جولیا فرمنتو-تزایلر، مدیر هنری جشنواره، توضیح داد که در رویداد ۲۵ تا ۲۸ مه شرکت نخواهد کرد.

به گزارش رسانه‌ها، محتوای این نامه نخستین بار در ماه آوریل در رسانه‌های اسرائیلی منتشر شد، اما روزنامۀ گاردین متن کامل آن را مستقیماً به دست آورده است. کوتسی در این نامه نوشت: «در دو سال گذشته، اسرائیل در غزه کارزار نسل‌کشی‌ای را پیش برده که به‌شدت نامتناسب با واقعۀ هفتم اکتبر بوده است.»

او همچنین نوشت که این نسل‌کشی که به‌دست نیروهای اشغالگر اسرائیلی انجام شده، «ظاهراً از حمایت مشتاقانۀ اکثریت عظیم جمعیت اسرائیل برخوردار بوده است.»

کوتسی تأکید کرد که هیچ بخش مهمی از جامعۀ اسرائیل، از جمله جامعۀ روشنفکری و هنری آن، نمی‌تواند خود را از مسئولیت جنایت‌های غزه مبرا بداند.

وی افزود: «تا همین اواخر، اسرائیل از سطح گسترده‌ای از حمایت در غرب برخوردار بود. اما اوضاع تغییر کرده؛ من نیز خود را در شمار چنین حامیانی قرار می‌دادم.» به گفتۀ او، همواره به خود می‌گفته که اسرائیلی‌ها سرانجام تغییر موضع خواهند داد و نوعی عدالت برای فلسطینیانی که سرزمینشان تصرف شده برقرار خواهند کرد.

کوتسی یادآور شد که در همین فضا، در سال ۱۹۸۷ برای دریافت یک جایزه به قدس اشغالی سفر کرده بود، اما تأکید کرد که «کارزار نابودی در غزه همۀ اینها را تغییر داده است.»

او افزود که بسیاری از حامیان دیرین اسرائیل نیز اکنون «با انزجار» از اقدامات ارتش اسرائیل رویگردان شده‌اند.

او در بخش دیگری از نامه‌اش نوشت: «سال‌های زیادی طول خواهد کشید تا اسرائیل نام خود را پاک کند، البته اگر بخواهد چنین کاری انجام دهد، و دوباره جایگاهش را در جامعۀ بین‌المللی به دست آورد.» کوتسی که به‌ندرت مصاحبه می‌کند یا در انظار عمومی ظاهر می‌شود، دوبار برندۀ جایزۀ بوکر شده و در سال ۲۰۰۳ جایزۀ نوبل ادبیات را دریافت کرده است.

