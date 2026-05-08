جنگ علیه ایران، قیمت مواد غذایی را به بالاترین سطح در سه سال اخیر رساند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قیمت جهانی مواد غذایی به بالاترین سطح خود در سه سال گذشته رسیده است؛ موضوعی که به‌دلیل جنگ آمریکا و و اسرائیل علیه ایران و افزایش هزینه نهاده‌های اصلی تولید غذا، از جمله کود شیمیایی، حمل‌ونقل و سوخت رخ داده است.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) امروز جمعه اعلام کرد که قیمت جهانی مواد غذایی در ماه آوریل گذشته برای سومین ماه متوالی افزایش یافته و قیمت روغن‌های نباتی به‌طور ویژه تحت تأثیر اختلالات ناشی از جنگ علیه ایران، رشد قابل‌توجهی داشته است.

بر اساس این گزارش، میانگین شاخص قیمت مواد غذایی فائو ــ که تغییرات قیمت سبدی از کالاهای غذایی معامله‌شده در بازارهای جهانی را اندازه‌گیری می‌کند ــ در ماه آوریل به ۱۳۰.۷ واحد رسید؛ رقمی که نسبت به سطح اصلاح‌شده ماه مارس، ۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

فائو همچنین در گزارشی جداگانه، برآورد خود از تولید جهانی غلات در سال ۲۰۲۵ را اندکی افزایش داد و اعلام کرد که این رقم احتمالاً به رکورد ۳.۰۴۰ میلیارد تن متریک خواهد رسید؛ سطحی که ۶ درصد بیشتر از میزان ثبت‌شده در سال گذشته است.

«ماکسیمو توررو» اقتصاددان ارشد فائو در این گزارش اعلام کرد: روغن‌های نباتی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند؛ مسئله‌ای که تا حد زیادی ناشی از رشد قیمت نفت است. این وضعیت تقاضا برای سوخت‌های زیستی را افزایش داده و فشار بیشتری بر بازار روغن‌های نباتی وارد کرده است.

شاخص فائو هزینه کالاهای خام اولیه و نه قیمت خرده‌فروشی را رصد می‌کند. به همین دلیل انتقال افزایش قیمت محصولات کشاورزی به مصرف‌کنندگان نهایی ممکن است مدتی زمان ببرد. با این حال، افزایش ثبت‌شده نسبت به ماه مارس نخستین نشانه از احتمال شتاب‌گرفتن تورم مواد غذایی محسوب می‌شود؛ حتی در شرایطی که آمریکا و ایران در حال بررسی توافق هستند که می‌تواند به بازگشایی تنگه هرمز منجر شود.

داده‌های این شاخص نشان می‌دهد که از ماه فوریه تاکنون، قیمت غلات، شکر، گوشت، لبنیات و روغن‌های نباتی برای سومین ماه پیاپی روند صعودی داشته‌اند؛ در حالی که طی پنج ماه پیش از آن، قیمت‌ها تقریباً بدون تغییر باقی مانده بودند.

شاخص قیمت گوشت نیز با رشد ۱.۲ درصدی نسبت به مارس، به رکوردی بی‌سابقه رسید. همچنین شاخص قیمت غلات ۰.۸ درصد افزایش یافت؛ افزایشی که ناشی از نگرانی‌های آب‌وهوایی و پیش‌بینی کاهش سطح زیر کشت گندم در سال ۲۰۲۶ است. بسیاری از کشاورزان به‌دلیل افزایش قیمت کود شیمیایی در حال کاهش کشت محصولاتی هستند که به مصرف بالای کود نیاز دارند.

تولیدکنندگان کشاورزی در نقاط مختلف جهان پیش‌تر هشدار داده بودند که افزایش قیمت گازوئیل و کود شیمیایی باعث کاهش سطح زیر کشت و افت بهره‌وری محصولات خواهد شد. برخی کشورهای تولیدکننده اروپایی مانند فرانسه و رومانی نیز نسبت به احتمال کاهش تولید هشدار داده‌اند؛ زیرا کشاورزان برای مقابله با هزینه بالای نهاده‌ها، سطح زیر کشت ذرت را کاهش داده‌اند.

