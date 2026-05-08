عضو حماس: شهادت والاترین و بزرگترین مقام برای ما فلسطینیان است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ «ماهر صلاح» عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، امروز جمعه در مراسم ختم پسر رهبر این جنبش در نوار غزه گفت: ما در مسیر شهادت هستیم و این بزرگ‌ترین مقام است، ولی باید گفت که انسان خودش این مقام را انتخاب نمی‌کند، بلکه خداوند متعال آن را برای بندگان محبوبش برمی‌گزیند.

صلاح با حضور در مراسم ختم شهید «عزام الحیه»، چهارمین فرزند «خلیل الحیه»، رهبر حماس در نوار غزه که در حمله روز چهارشنبه به شمال غزه شهید شد، شهادت وی را به الحیه تسلیت گفت.

وی در ادامه گفت: خداوند متعال که این مقام بزرگ را برای برادر ما ابواسامه (خلیل الحیه) و خانواده محترم و فرزندان و اهلش انتخاب کرد و آن‌ها را با این شهادت مفتخر ساخت. از خداوند متعال می‌خواهیم که اجر شما را بزرگ گرداند و عزای شما را نیکو سازد و این جایگاه را به شما تبریک می‌گوییم.

این رهبر جنبش حماس خاطر نشان کرد: خداوند متعال برای اهل غزه مقام بزرگی برگزیده است. نوار غزه، در [عمل به] قرآن و جهاد بر دیگران پیشی گرفته و این، مقام بزرگی است که انسان برای خود، مردم و خانواده‌اش آرزو می‌کند که بخشی از اهل این مقام بزرگ باشند. این مقام خاصی است که خداوند متعال این نقطه مبارک را برگزیده که نمونه‌ای ارائه داده و بر همه مردم زمین حجت را تمام کرده است. بنابرین باید خدا را شاکر بود که برای فلسطین، غزه، حماس و مقاومت، این مقام بزرگ و جایگاه رفیع را قرار داده است.

صلاح همچنین خطاب به پدر شهید گفت: خطاب به برادرم ابواسامه عرض می‌کنم، فرزندان ما فرزندان شما هستند، دختران ما دختران شما، نوه‌های ما نوه‌های شما و خانه‌های ما خانه‌های شما هستند و همه ما ان‌شاءالله سربازان این مسیر بزرگ و مبارک؛ مسیر و طرح آزادسازی سرزمین‌مان از این رژیم غاصب و جنایتکار، برپایی حکومت اسلامی در سرزمین‌مان، آزادسازی مسجد الاقصی و آزادسازی برادران اسیرمان از زندان‌های اشغالگر و ظالمان هستیم.

وی در پایان برای شهدای فلسطین، از خداوند منان طلب رحمت، برای اسرا آزادی از بند زندان و برای مجروحان، شفای عاجل و برای مسجد الاقصی عزت و کرامت طلب کرد.

این سخنان پس از آن بیان می شود که منابع پزشکی در بیمارستان الشفاء غزه اعلام کردند «عزام خلیل الحیه»، فرزند خلیل الحیه، بر اثر جراحات ناشی از حمله هوایی روز چهارشنبه رژیم صهیونیستی به محله «الدراج» به شهادت رسیده است.

عزام چهارمین فرزند شهید از خانواده الحیه است که طی سال‌های اخیر در حملات اسرائیل به غزه به شهادت رسیده‌اند.

خلیل الحیه در نخستین واکنش خود پس از شهادت فرزندش، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تأکید کرد که این حمله بخشی از «تجاوز مستمر» اسرائیل علیه مردم غزه و هدف آن «فشار بر هیأت مذاکره‌کننده فلسطینی و ارعاب رهبران مقاومت» است.

