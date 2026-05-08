به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بامداد جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه، درحالی که نیروی دریایی آمریکا سعی در خارج نمودن ۳ ناوشکن متخلف خود با پشتیبانی هوایی از تنگه هرمز به سمت دریای عمان را داشت، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در یک عملیات ترکیبی موشکی-پهپادی با ۸ موشک کروز و ۲۴فروند پهپاد انتحاری این ناوگروه را مورد تهاجم قرار داد.

در نتیجه این عملیات و با وجود تلاش گسترده برای دفع تهاجم از سمت نیروی دریایی آمریکا، ۱ فروند موشک کروز و ۳ فروند پهپاد انتحاری با موفقیت به ناوشکن‌های آمریکا برخورد و موجب آتش‌سوزی شد.

لازم به ذکر است این عملیات به یاد فرمانده نامدار ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران، ناخدا امیربهادر مایوان، عملیات شهید مایوان نامگذاری شد.

