اعلام موضع صریح جمهوری اسلامی ایران در خصوص مذاکره با آمریکا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران در پیامی ۳ بندی موضع صریح ایران در خصوص مذاکره با آمریکا را اعلام کرد.
در این پیام آمده است:
۱️_ما امتیازات را نه با گفتگو، بلکه با موشکها میگیریم، در مذاکره فقط آنها را تفهیم میکنیم.
۲️_ اعتمادی به تضمینها و حرفها نداریم، فقط رفتارها معیار است. هیچ اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد.
۳️_پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن، بهتر برای جنگ آماده شود.
