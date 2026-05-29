اعلام موضع صریح جمهوری اسلامی ایران در خصوص مذاکره با آمریکا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران در پیامی ۳ بندی موضع صریح ایران در خصوص مذاکره با آمریکا را اعلام کرد.

در این پیام آمده است:

۱️_ما امتیازات را نه با گفتگو، بلکه با موشک‌ها می‌گیریم، در مذاکره فقط آن‌ها را تفهیم می‌کنیم.

۲️_ اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم، فقط رفتارها معیار است. هیچ اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد.

۳️_پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن، بهتر برای جنگ آماده شود.

