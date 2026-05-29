به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️ارتش رژیم صهیونیستی امروز جمعه سلسله‌ای از حملات هوایی و گلوله‌باران توپخانه‌ای را علیه شهر نبطیه و چندین شهرک و روستای جنوب لبنان انجام داد. حملاتی که هم‌زمان با به صدا درآمدن آژیرهای خطر در شمال سرزمین‌های اشغالی برای هشدار نسبت به حملات پهپادی و موشکی از خاک لبنان صورت گرفت.

براساس گزارش شبکه الجزیره در تازه‌ترین تحولات، خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد گلوله‌باران توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی علیه شهرک «عبا» در جنوب این کشور به شهادت «محمد نعمه ترحینی» از نیروهای پلیس شهرداری منجر شد.

این خبرگزاری همچنین افزود نیروهای امدادی موفق شدند پیکر دو نفر را که در حمله بامداد دیروز پنج‌شنبه رژیم صهیونیستی به منزلی در شهرک «طیر دبا» در منطقه صور، شهید شده بودند از زیر آوار خارج کنند.

خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد حملات هوایی اسرائیل شهرک‌های «عین قانا»، «کفررمان»، «شوکین»، «میفدون»، «کفرتبنیت» و منطقه «کفرجوز» در شهرستان نبطیه را هدف قرار داده است. همچنین خود شهر نبطیه نیز هدف حملات اسرائیل قرار گرفت.

یک پهپاد رژیم صهیونیستی نیز به شهرک‌های «طیر دبا» و «معروب» در جنوب لبنان حمله کرد. در حالی که جنگنده‌ها و هواپیماهای شناسایی رژیم صهیونیستی به‌طور گسترده در آسمان مناطق مختلف جنوب لبنان در حال پرواز بودند.

در اوج این تنش‌ها، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان روستای «عین قانا» در جنوب لبنان هشدار تخلیه داد. او مدعی شد که زیرساخت‌های وابسته به حزب‌الله در این منطقه هدف قرار خواهد گرفت.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد نیروی هوایی این رژیم همچنان در حال حمله به زیرساخت‌های حزب‌الله در جنوب لبنان است و تلاش‌ها برای از بین بردن هرگونه تهدید علیه ساکنان شهرک‌های شمال سرزمین‌های اشغالی ادامه دارد.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی از رهگیری یک هدف هوایی مشکوک در منطقه‌ای که نیروهایش در جنوب لبنان در آن فعالیت دارند، خبر داد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، حملات اسرائیل در روز پنجشنبه دست‌کم ۲۸ شهید و ۴۲ زخمی برجای گذاشت. این حملات شامل ۱۰۸ حمله به مناطق جنوب، مرکز و شرق لبنان بوده است.

سازمان صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) نیز اعلام کرد که طی هفت روز گذشته، ۱۵ کودک در لبنان شهید و ۶۲ کودک دیگر زخمی شده‌اند.

آژیر خطر در سرزمین‌های اشغالی

در شمال سرزمین‌های اشغالی، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آژیرهای خطر در شهرک «مسغاف عام» در منطقه الجلیل الاعلی برای هشدار نسبت به شلیک موشک از لبنان به صدا درآمده است. همچنین در شهرک «مرغلیوت» نیز آژیر خطر به دلیل نفوذ یک پهپاد به صدا درآمد.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که آژیرهای هشدار روز جمعه دو بار در مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی، فعال شدند. در حالی که تنش‌ها و درگیری‌ها در جبهه شمالی همچنان ادامه دارد.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد آژیرها در شهرک «مرغلیوت» در الجلیل الاعلی به دلیل احتمال نفوذ پهپاد از لبنان فعال شده و هم‌زمان در شهرک «مسغاف عام» نیز به علت شلیک موشک هشدار داده شده است.

پیش از این نیز آژیرهای خطر روز پنجشنبه ۱۲ بار در مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی به‌ویژه در منطقه «اصبع الجلیل» و الجلیل علیا و غربی هم‌زمان با ادامه درگیری‌های ارتش رژیم صهیونیستی و حزب‌الله در دو سوی مرز لبنان و سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمده بود.

حملات حزب‌الله

در همین چارچوب، حزب‌الله لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که ۱۹ عملیات علیه نیروها، تجهیزات و مواضع رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف جنوب لبنان و شمال سرزمین‌های اشغالی انجام داده است.

حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد که این عملیات‌ها در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه روستاهای جنوب لبنان، انجام شده است.

بر اساس این بیانیه‌ها، حملات شامل هدف قرار دادن تجمع نیروها و خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق «العدیسه»، «زوطر الشرقیه»، «البیاضه»، «شمع»، «رشاف»، «القنطره»، «یحمر الشقیف»، «عرب اللویزه» و «القصیر» بوده است. همچنین پایگاه نظامی «المالکیه» در شمال سرزمین‌های اشغالی با راکت، گلوله توپخانه و پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفته است.

حزب‌الله همچنین اعلام کرد دو تانک مرکاوا در شهرک «زوطر الشرقیه» را با پهپادهای انتحاری و یک خودروی زرهی «نمِرا» را در منطقه «القنطره» هدف قرار داده و تلفات قطعی وارد کرده است.

این گروه همچنین از هدف قرار دادن پایگاه نظامی «بلاط» در شمال سرزمین‌های اشغالی با یک موشک ویژه خبر داد.

آتش‌بسی که عملاً متوقف شده است

این تشدید تنش‌ها در حالی رخ می‌دهد که حملات رژیم صهیونیستی به لبنان با وجود توافق آتش‌بس برقرارشده از ۱۷ آوریل گذشته که تا اوایل ژوئیه تمدید شده، همچنان ادامه دارد.

با وجود این توافق، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به نفوذ در مناطق جنوبی لبنان ادامه داده و عملیات تخریب و انفجار منازل و ساختمان‌ها را انجام می‌دهد. همچنین افرادی را که مدعی است از عناصر حزب‌الله هستند، هدف قرار می‌دهد.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی حملات خود علیه حزب‌الله را تشدید کرده است. اقدامی که پس از تهدیدهای «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره افزایش حملات و وارد کردن ضربات سخت به حزب‌الله صورت گرفت، به‌ویژه در شرایطی که نگرانی اسرائیل از حملات پهپادی افزایش یافته است.

این تنش‌ها در آستانه نشست امنیتی مورد انتظار میان هیئت‌های نظامی لبنان و رژیم صهیونیستی در مقر وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) انجام می‌شود. مذاکراتی که با میانجی‌گری آمریکا طی هفته‌های اخیر برای دستیابی به تفاهماتی جهت پایان جنگ لبنان در جریان بوده است.

از دوم مارس گذشته، اسرائیل حملات گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده که بر اساس آمار رسمی لبنان تاکنون به شهادت ۳۳۲۴ نفر، زخمی شدن ۱۰ هزار و ۲۷ نفر و آوارگی بیش از یک میلیون نفر منجر شده است.

