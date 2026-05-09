به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم آل خلیفه، شیخ ابراهیم انصاری و خانواده‌اش را که تابعیتشان سلب شده است، در هتل فرودگاه بحرین بازداشت کردند.

این اقدام پس از شکست طرح اخراج اجباری آن‌ها و عدم موافقت ترکیه با ورودشان صورت گرفت.

نیروهای امنیتی تنها به بازداشت اکتفا نکرده و تلفن‌ها و وسایل ارتباطی این خانواده را نیز ضبط کرده‌اند و با قطع کامل ارتباط آن‌ها با نهادهای حقوق بشری و بستگانشان، تلاش کرده‌اند موضوع اخراج اجباری را پنهان کنند.

این حادثه نشان‌دهنده سردرگمی نظام حاکم بحرین در اجرای تصمیم سلب تابعیت ۶۹ شهروند بحرینی است. بر اساس گزارش‌ها، پس از ناکامی در انتقال این افراد از طریق ترکیه و عمان به سمت ایران، فرودگاه بحرین عملاً به یک بازداشتگاه موقت تبدیل شده است؛ اقدامی که به گفته منتقدان، استفاده سیاسی از سلب تابعیت برای فشار و انتقام از شهروندان و خانواده‌های آنان را نشان می‌دهد.

