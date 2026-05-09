انتشار کتاب خاطرات رهبر شهید انقلاب به زبان روسی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «سلول ۱۴» حاوی خاطرات حضرت آیت‌الله العظمی سیّد علی خامنه‌ای از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی است.

اصل این کتاب به زبان عربی تألیف شده و با نام «إنّ مع الصّبر نصراً» در بیروت منتشر و از سوی شهید آیت‌الله سیّد حسن نصرالله معرّفی شد و سپس با عنوان «سلول ۱۴» و «خون دلی که لعل شد» به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده بود.

اکنون این کتاب با ترجمه «الکساندر آندویوشکین» در ۲۵۶ صفحه از سوی انتشارات آ.اس.ت (АСТ) و صدرا به زبان روسی ترجمه و در دسترس علاقمندان به تاریخ انقلاب اسلامی و شخصیت رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.

آنچه کتاب حاضر را از کتاب‌های مشابه متمایز می‌کند، بیان حکمت‌ها، درس‌ها و عبرت‌هایی است که به فراخور بحث‌ها بیان شده و هر کدام از آنها می‌تواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب به ویژه جوانان عزیز با فجایع رژیم منحوس پهلوی، و همچنین سختی‌ها، مرارت‌ها و رنج‌های مبارزان و در مقابل پایمردی‌ها، مقاومت‌ها، خلوص و ایمان انقلابیون باشد.

زندگینامه خودنوشتِ رهبر شهید انقلاب، تصاویر مرتبط، و نمایه‌های مختلف از دیگر بخشهای این کتاب است.

تهیه متن روسی، ویرایش و آماده‌سازی برای نشر توسط بنیاد ابن سینا، انتشارات صدرا و انتشارات انقلاب اسلامی اتجام شد و در نهایت با سرمایه‌گزاری بزرگترین ناشر روسیه یعنی «آ.اس.ت» در ۲۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.

انتشارات آ.اس.ت (АСТ) ناشری پرچمدار و پیشرو در بازار کتاب روسیه است که از سال ۱۹۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده و با سهم ۲۰ درصدی از بازار کتاب روسیه و انتشار سالانه بیش از ۴۰ میلیون نسخه کتاب، به عنوان غول صنعت نشر این کشور شناخته می‌شود.

انتشارات آ.اس.ت پیش از این ترجمه‌های روسی قرآن کریم، نهج البلاغه و همچنین کتاب صوتی نهج البلاغه به زبان روسی را که در بنیاد ابن سینا و انتشارات صدرا تهیه و آماده شده، با سرمایه‌گزاری خود منتشر کرده است.

ترجمه روسی قرآن تاکنون ۱۰ بار از سوی این ناشر بزرگ روسی در قطع و اندازه‌های مختلف به چاپ رسیده است.

