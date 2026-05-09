به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مرضیه مینایی‌پور، مدیر مکتب جهانی فاطمه و پژوهشگر حوزه زنان، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به تداوم و پایداری فرهنگ ایرانی در برابر تحولات و تهاجم‌های تاریخی اظهار داشت: ایران در طول تاریخ، از دوران هخامنشیان تا ساسانیان و همچنین در دوره مغول و دیگر هجوم‌ها، همواره تحت تأثیر تغییرات سیاسی قرار گرفته، اما در نهایت این فرهنگ ایرانی بوده که بر فرهنگ‌های مهاجم غلبه یافته است.

وی با بیان اینکه حتی در سخت‌ترین دوره‌ها مانند حمله مغول نیز فرهنگ ایرانی توانسته هویت خود را حفظ کند، افزود: در دوره ایلخانان، با وجود تسلط مغول‌ها، فرهنگ ایرانی به‌تدریج بر ساختار سیاسی و اجتماعی غالب شد. این اثرگذاری را می‌توان در زبان فارسی، پوشش، آداب و رسوم و میراث فرهنگی امروز مشاهده کرد.

این پژوهشگر حوزه زنان با اشاره به پیوند عمیق میان فرهنگ ایرانی و مفهوم قهرمان‌پروری گفت: در اسطوره‌ها و متون ادبی مانند شاهنامه، آنچه برجسته است نه صرفاً حکومت‌ها، بلکه پاسداری از فرهنگ و وطن است. این نگاه در قهرمانان ملی و تاریخی ایران نیز دیده می‌شود؛ از ستارخان و باقرخان تا میرزا کوچک‌خان جنگلی و امیرکبیر که همگی در برابر سلطه و استعمار، بر حفظ وطن و هویت ملی تأکید داشتند.

مینایی‌پور ادامه داد: در ادبیات حماسی ایران نیز اصل مهم حفظ خاک وطن است و قهرمانان در خدمت فرهنگ و مردم تعریف می‌شوند، نه صرفاً قدرت سیاسی. به همین دلیل، مفهوم قهرمان در ایران تاریخی، پیوندی مستقیم با دفاع از هویت ملی دارد.

وی با اشاره به سنت‌های اجتماعی ایران همچون فتوت‌نامه‌ها و مرام‌نامه‌های صنفی گفت: در فرهنگ ایرانی حتی اصناف و طبقات مختلف جامعه دارای اصول اخلاقی و مرام‌نامه‌هایی بودند که در رأس آن‌ها پایبندی به وطن و اخلاق قرار داشت و همین امر نوعی قهرمان‌سازی مردمی را شکل می‌داد.

این پژوهشگر حوزه زنان با تأکید بر اهمیت آموزش تاریخ فرهنگ‌محور در نظام آموزشی کشور تصریح کرد: در آموزش و پرورش باید به جای تمرکز صرف بر تاریخ حکومت‌ها، تاریخ قهرمانان و نقش‌آفرینان فرهنگی و ملی آموزش داده شود. وی در این زمینه به شخصیت‌هایی مانند آرتمیس، نخستین فرمانده زن دریایی در تاریخ ایران اشاره کرد و افزود: معرفی چنین چهره‌هایی می‌تواند الگوی الهام‌بخشی برای دختران و نسل جوان باشد.

