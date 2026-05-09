به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانه سینما با هدف مستندسازی تاب آوری ملت بزرگ ایران در جنگ تحمیلی سوم فراخوان داستان کوتاه ویژه کودکان و نوجوانان را منتشر کرد.

بر اساس این فراخوان از کودکان و نوجوانان در مقاطع سنی ۷ تا ۱۷ سال دعوت می شود تا در فراخوان خاطره نویسی و نگارش داستان کوتاه بر پایه رخدادهای ناشی از جنگ در زندگی خانوادگی شرکت کنند.

آثار برگزیده این فراخوان در قالب کتاب چاپ و منتشر خواهد شد. درصورت انتخاب هر یک از خاطره ها با داستان های کوتاه برای اقتباس سینمایی، حقوق مادی اثر خریداری خواهد شد.

شرکت کنندگان مجاز هستند با ارسال یک خاطره یا داستان کوتاه (حداکثر تا ۲۰۰۰ کلمه) در قالب فایل word همراه با شماره تماس و مشخصات خود به شماره ۰۹۱۹۴۲۱۰۸۴۵ در اپلیکیشن بله در این فراخوان شرکت کنند.

مهلت ارسال آثار از ۱۵ خرداد تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ است و نتایج فراخوان و اعلام برندگان در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد

..........

پایان پیام/ ۲۱۸

