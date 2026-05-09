مبلغی: هم راستایی خیابان، میدان و خبرگان عامل تاریخی موفقیت ملت ایران شد

حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی، نماینده مجلس خبرگان رهبری و نماینده ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی در جمع مردم پردیسان در مسجد حضرت زهرا(س)، با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: ملت ایران امروز در مرحله‌ای تاریخی قرار دارد و با مقاومت، هوشیاری و وحدت، معادلات مورد نظر دشمنان را برهم زده است

وی با اشاره به جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: این جنگ، افزون بر آشکارسازی حقایق، زمینه‌ساز معنویت‌ها و پیروزی‌هایی است که ملت ایران هنوز در آغاز کشف و کسب آن قرار دارد

به گفته وی، همان‌گونه که جنگ تحمیلی اول برکات مهمی برای استحکام نظام و هویت ملت ایران داشت و جنگ تحمیلی دوازده‌روزه نیز گوشه‌ای از قدرت و مقاومت ایران را نشان داد، رویارویی کنونی می رود تا جایگاه ملت ایران را در منطقه و جهان ارتقا دهد

مبلغی با بیان اینکه دشمنان برای تغییر نظم منطقه و تضعیف ایران برنامه‌ریزی کرده بودند، افزود: آنان در پی آن بودند که خاورمیانه را در خدمت رژیم اشغالگر قرار دهند و جریان مقاومت و هویت اسلامی را تضعیف کنند، اما به گفته وی، روند تحولات برخلاف خواست آنان پیش رفته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا، تصریح کرد: افزایش تهدیدها و سخنان تند، نشانه قدرت نیست، بلکه نشانه ناتوانی و گرفتار شدن در بن‌بست است. وی افزود که آمریکا در این تقابل نتوانسته به اهداف خود دست یابد و امروز در برابر اراده ملت ایران با دشواری مواجه شده است.

مبلغی همچنین با اشاره به تعابیر و مواضع رهبر شهید انقلاب در قبال رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: تشبیه ترامپ به فرعون، یک تشبیه ساده نبود، بلکه اشاره به روحیه استعلایی و سرانجام قدرت‌های پوشالی آمریکا داشت. وی افزود: همان‌گونه که در منطق قرآنی، فرعون با همه ادعای قدرت خود فرو ریخت، هیمنه آمریکا نیز در برابر ملت ایران شکسته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری عبارت مشهور امام حسین(ع)، «مثل من بیعت نمی‌کند با مثل یزید»، تأکید کرد: معنای امروز این سخن، نپذیرفتن تسلیم در برابر زورگویی است. او گفت: دشمنان می‌خواستند ملت ایران را به تسلیم بکشانند، اما ملت ایران نشان داده است که در برابر فشارها ایستادگی می‌کند.

مبلغی رمز موفقیت ملت ایران را هم‌راستایی «خیابان، میدان و خبرگان» دانست و گفت: دشمنان می‌خواستند مردم را در برابر انقلاب قرار دهند، اما ملت منسجم‌تر شد؛ در میدان نیز ایران به پیروزی رسید و خبرگان با هوشمندی و هوشیاری نقش خود را ایفا کرد.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی، خاطرنشان کرد: ضمن تلاش متمرکز بر حل دشواری‌ها، این دشواری ها نباید مانع دیدن جایگاه تاریخی ملت ایران شود؛ چراکه به گفته او، بحث امروز تنها یک پیروزی مقطعی نیست، بلکه سخن از تأثیرگذاری بر مسیر آینده و ساختن تاریخ برای این ملت است.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی در پایان با تقدیر از حضور مردم در صحنه، بر ضرورت حفظ انسجام ملی تأکید کرد و گفت: قدرت وحدت ملت ایران قابل وصف نیست و باید این سرمایه بزرگ حفظ شود.

وی همچنین با تجلیل از رهبری، دولت، مجلس و مردم، انسجام کنونی کشور را از مهم‌ترین عوامل اقتدار ایران دانست.

