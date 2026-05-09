افزایش تورم کشورهای عضو OECD به دلیل جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) اعلام کرد میانگین تورم انرژی در کشورهای عضو این سازمان در ماه فوریه برابر با صفر بوده است، اما با آغاز درگیری‌های نظامی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، این شاخص نسبت به سال قبل به بیش از ۸ درصد رسیده است.

در میان کشورهای عضو، ترکیه با ثبت تورم ۳۳.۱ درصدی در ماه مارس (نسبت به مارس ۲۰۲۵)، بالاترین نرخ تورم انرژی را تجربه کرده و استرالیا با تورم ۲۲ درصدی در رتبه دوم است.

نکته قابل توجه جایگاه آمریکاست؛ این کشور با تورم ۱۲.۵ درصدی نسبت به مارس سال گذشته، در رتبه پنجم این رده‌بندی قرار گرفته؛ در حالی که تورم انرژی آمریکا در ماه فوریه صفر بوده و طی تنها یک ماه، قیمت انرژی در این کشور بیش از ۱۲ درصد افزایش یافته است.

