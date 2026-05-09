  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

افزایش تورم کشورهای عضو OECD به دلیل جنگ با ایران

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۰
کد مطلب: 1811872
افزایش تورم کشورهای عضو OECD به دلیل جنگ با ایران

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) اعلام کرد میانگین تورم انرژی در کشورهای عضو این سازمان در ماه فوریه برابر با صفر بوده است اما الان با رشد ۸ درصدی مواجه شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) اعلام کرد میانگین تورم انرژی در کشورهای عضو این سازمان در ماه فوریه برابر با صفر بوده است، اما با آغاز درگیری‌های نظامی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، این شاخص نسبت به سال قبل به بیش از ۸ درصد رسیده است.

در میان کشورهای عضو، ترکیه با ثبت تورم ۳۳.۱ درصدی در ماه مارس (نسبت به مارس ۲۰۲۵)، بالاترین نرخ تورم انرژی را تجربه کرده و استرالیا با تورم ۲۲ درصدی در رتبه دوم است.

نکته قابل توجه جایگاه آمریکاست؛ این کشور با تورم ۱۲.۵ درصدی نسبت به مارس سال گذشته، در رتبه پنجم این رده‌بندی قرار گرفته؛ در حالی که تورم انرژی آمریکا در ماه فوریه صفر بوده و طی تنها یک ماه، قیمت انرژی در این کشور بیش از ۱۲ درصد افزایش یافته است.

.

افزایش تورم کشورهای عضو OECD به دلیل جنگ با ایران

............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • محمداسماعیل فراهانی IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
    سلام علیکم. سلام و درود به روح پاک شهدا. بایستی عرض کنم به همین صورت ملت عزیزمان بایستی تا آخر کار یعنی اعلام شکست این دو شیطان زاده های جانی پشت به پشت یک دیگر را بگیرند وهمچنان پشت سپاه پاسداران و ارتش، جهاد. و گوش به فرمان ولایت فقیه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بدهیم و هر فرمانی را داد فرمان بردار باشیم .تا نسل هرچه جنایت کارو زور گوئی در روی کره خاکی هست نسل شان را برداریم به امید خدا. به امید آن روز. یاعلی خیرپیش.
    پاسخ