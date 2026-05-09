به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خانم دکتر سیده زهره برقعی مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی هلال احمر در پیامی این روز را به همه تلاشگران این عرصه و به خصوص جناب آقای دکتر کولیوند رئیس محترم جمعیت هلال احمر کشور، تبریک و خداقوت گفت.
متن پیام بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، صمیمانهترین تبریکات خود را خدمت جنابعالی و تمامی اعضای متعهد جمعیت هلال احمر تقدیم میدارم. تلاشها و فداکاریهای شما و نیروهای پرتلاش هلال احمر در ایام جنگ اخیر و دیگر شرایط بحرانی، از همان لحظات ابتدایی تا امروز، شایسته ستایش و قدردانی است.
هلال احمر به فرموده رهبر شهیدمان، با حالت تحرک و حضور دائم از دیگر موسسات امدادی متمایز است؛ نیروهای شما مانند سربازان یک ارتش همیشه آماده، در لحظات فوریت و حادثه حاضر میشوند و با اقدامات عملی، سریع و کارگشا، بسیاری از نیازهای حیاتی مردم را برطرف میکنند. از حضور فوری در محلهای مورد اصابت، امدادرسانی سریع، ارائه خدمات پزشکی و انسانی گرفته تا سازماندهی نیروهای داوطلب و حرفهای، همه نمونهای از تعهد بیوقفه و کارکرد موثر هلال احمر است.
جامعه الزهرا سلاماللهعلیها به عنوان بزرگترین حوزه علمیه خواهران جهان تشیع، افتخار میکند که بسیاری از طلاب فرهیخته این مجموعه بزرگ علمی، عضو داوطلب هلال احمر هستند و به خود میبالد که بانوان طلبه علاوه بر حضور در عرصه آموزش و تربیت دینی، در کنشگریهای اجتماعی و مسئولانه، همچون داوطلبی هلال احمر، نیز حضوری عالمانه و متعهدانه دارند. ضمن عرض مجدد تبریک و خداقوت؛ از صمیم قلب دعا میکنیم تلاشهای خالصانه شما و همه همکاران محترمتان به پیروزی رزمندگان اسلام در سایه نصرت الهی و ظهور حضرت حجت عجّلاللهتعالیفرجهالشریف منجر شود و به زودی همه داوطلبان هلال احمر مشغول تدارک جشن بزرگ ظهور و پیروزی اسلام شوند. ان شاءالله
سیده زهره برقعی
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها
