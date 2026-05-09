ویدیو | تظاهرات حمایت از اکرم الکعبی در بغداد

کد مطلب: 1811870

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ده‌ها نفر در بغداد در حمایت از شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش النجباء تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تظاهرات پس از قرار گرفتن نام الکعبی در فهرست تروریسم آمریکا و تعیین جایزه ۱۰ میلیون دلاری برای بازداشتش صورت گرفت. شرکت‌کنندگان در این تجمع، پرچم‌های حزب‌الله و تصاویر شیخ الکعبی و رهبر شهید ایران را در دست داشتند و حمایت خود را از وی اعلام کردند. دولت آمریکا پیش‌تر شیخ اکرم الکعبی را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داده و برای ارائه اطلاعاتی که به بازداشت او منجر شود، ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.