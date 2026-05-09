به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «ژان لوک ملانشون» نامزد ریاست جمهوری فرانسه در گفتگویی مطرح کرد: ما به هیچ کس مدیون نیستیم که ملاحظهاش را بکنیم. ترامپ هر جور که دوست دارد عمل میکند و ما هم همانقدر که او میتواند مانع ما شود میتوانیم سد راه کارهای او شویم.
وی گفت: اسرائیل امروز در منطقه غرب آسیا خطرناکترین طرف و عامل محسوب میشود. این اسرائیل بود که به همه همسایههایش حمله کرد و تنها طرفی است که جنگ راه میاندازد. اسرائیل است که دست به نسلکشی میزند.
ملانشون تاکید کرد: ائتلاف ناتو یک ائتلاف بی فایده است و ما آن را ترک خواهیم کرد. این ائتلاف تنها به یک هدف خدمت کرده و آن این بوده که ما را تحت نظارت و کنترل آمریکا قرار دهد.
