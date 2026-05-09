پیام قدردانی رهبر انقلاب از نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای در پاسخ به پیام تسلیت آیت الله علی اسلامی نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری در پی شهادت قائد عظیمالشأن انقلاب (قدّس سرّه) و اعلام بیعت با معظم له منتشر شد.
متن این پیام که توسط حجة الاسلام والمسلمین ملکا مسؤول دفتر مقام معظم رهبری در قم به آیت الله اسلامی ایصال گردید، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آیت الله علی اسلامی (دامت توفیقاته)
سلام علیکم
ضمن تشکر از ابراز همدردی بابت تسلیت شهادت قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی ایران (قدّساللهنفسهالزکیه) از اظهارلطفتان نسبت به این جانب تشکر و قدردانی مینمایم.
خداوند متعال جنابعالی را در خدمت به دین مبین اسلام موفق و موید بدارد.
سید مجتبی حسینی خامنهای
۴ فروردین ۱۴۰۵ / مطابق با / ۴ شوال المکرم ۱۴۴۷
